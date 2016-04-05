Додано: Пон 03 жов, 2022 11:44

Hotab написав: ..........

ЛАД написав: Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль

Отже недостатньо... Мабуть інженер чи токар на заводі С-300 не свинособака. Ну то він вам ще трохи ракет передасть. Щоб дійшло до потрохів. ..........Отже недостатньо... Мабуть інженер чи токар на заводі С-300 не свинособака. Ну то він вам ще трохи ракет передасть. Щоб дійшло до потрохів.

жилые

всех

необходима

необходимо

"Вам шашечки или ехать?"1. Солдат, кот. пришли к нам с оружием в руках, надо уничтожать. Чем больше, тем лучше.2. Пленных убивать нельзя. И издеваться над ними тоже.Хотя иногда, наверное, очень хочется и они, возможно, заслужили.3. Заводы, которые выпускают С-300 и пр. "радости" очень хорошо было бы разбомбить или взорвать. Но если диверсии, в принципе, возможны, то бомбардировки нет. Почему, объяснять не буду, Вы это понимаете не хуже меня.4. Бомбитькварталы Вы, думаю, не собираетесь. Мы не орки.5. В случае, если бы мы перешли на территорию врага, уверен, Вы будете против изнасилований, издевательств и убийств мирных жителей. В том числе, не будете убивать и того инженера или токаря С-300. Мы не орки.Так в чём наши с Вами разногласия?Только в том, что Вы называете всех россиян свинособаками, а я нет? От названия что-то меняется?Если я стану называть ихроссиян свинособаками Вам станет легче?На фронте, в бою ненависть к врагу. И считать врага свинособаками тожеПроблема в том, что если слишком сильно вбить в мозги, что они не люди, а свинособаки, то при взятии нами какой-то российской деревни/городка будут и грабежи, и изнасилования, и убийства - они же не люди, чего с ними церемониться.