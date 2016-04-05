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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2373237423752376
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 11:44

  Hotab написав:..........
  ЛАД написав:Просто не вважаю свинособаками всіх поспіль

Отже недостатньо... Мабуть інженер чи токар на заводі С-300 не свинособака. Ну то він вам ще трохи ракет передасть. Щоб дійшло до потрохів.

"Вам шашечки или ехать?"
1. Солдат, кот. пришли к нам с оружием в руках, надо уничтожать. Чем больше, тем лучше.
2. Пленных убивать нельзя. И издеваться над ними тоже.
Хотя иногда, наверное, очень хочется и они, возможно, заслужили.
3. Заводы, которые выпускают С-300 и пр. "радости" очень хорошо было бы разбомбить или взорвать. Но если диверсии, в принципе, возможны, то бомбардировки нет. Почему, объяснять не буду, Вы это понимаете не хуже меня.
4. Бомбить жилые кварталы Вы, думаю, не собираетесь. Мы не орки.
5. В случае, если бы мы перешли на территорию врага, уверен, Вы будете против изнасилований, издевательств и убийств мирных жителей. В том числе, не будете убивать и того инженера или токаря С-300. Мы не орки.
Так в чём наши с Вами разногласия?
Только в том, что Вы называете всех россиян свинособаками, а я нет? От названия что-то меняется?
Если я стану называть их всех россиян свинособаками Вам станет легче?
На фронте, в бою ненависть к врагу необходима. И считать врага свинособаками тоже необходимо.
Проблема в том, что если слишком сильно вбить в мозги, что они не люди, а свинособаки, то при взятии нами какой-то российской деревни/городка будут и грабежи, и изнасилования, и убийства - они же не люди, чего с ними церемониться.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:01

  otg написав:
  sashaqbl написав:На жаль, як я й писав в суботу, наші звіздаболи поспішили поширити інформацію від кацапських панікерів про котел у Лимані. Фото з Торського зявилося в мережі пізніше, ніж відео з Лиману, це звичайно не доказ, але вкупі зі статистикою та іншою інформацією говорить, що хоч дорога з Лиману і прострілювалась, але перекритою не була, відповідно значна частина русні з мішка вийшла, хоч і зі значними втратами.
Видимо наши не решили рисковать личным составом и утюжили дорогу из далека. Трудно определить, не находясь на месте, какое решение было правильным.

Не було повного оточення - Арті Грін та Бутусов у фейсбусі підтвердили .
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:05

  ЛАД написав:Проблема в том, что если слишком сильно вбить в мозги, что они не люди, а свинособаки, то при взятии нами какой-то российской деревни/городка будут и грабежи, и изнасилования, и убийства - они же не люди, чего с ними церемониться.

Пропагандисти ще ніколи не були так близько к провалу, ми вже хочемо завоювати расєю?

Ми вже збираємось брати дєрєвні і міста оркостану????

Ми заберемо своє, а там хоть готуйте один одного на сніданок, тільки за великим парканом!!!
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:06

  Schmit написав:
  drevlyanin написав:
  Schmit написав:ЦЕ МАНІПУЛЯЦІЯ ВЛАДИ?


Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може. :twisted:

\\\
А тепер - прискорена процедура? Прозріння? Шкода, що нарід і влада прозрівають тільки через сьогоднішні жахливі події.
Надіюсь, ця заява не спонтанна, а узгоджена з союзниками, бо "ні" хоча б від однієї з держав НАТО принесе непоправну шкоду нашому руху в альянс.

Нет: обычные вербальные интервенции.
""ні" хоча б від однієї з держав"? -- если вопрос дойдет до голосования (что уже хорошее ЕСЛИ) -- там хорошо, если хоть одно "да" -- кроме Польши -- будет...
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:07

  Archivarius написав:
  Kudrjavuy написав:Украина - нужна только уКРАИНЦАМ.

Охочих, на жаль, дуже забагато.
У відео йдеться про «небесний єрусалим» на 5-ті областях України, - Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської, плани промовили ще за часів ПАП.
https://www.youtube.com/watch?v=imaOTFmO64I

Вот просто интересно, к чему Вы выложили этот антисемитский бред?
Путин начал войну ради создания "Небесного Иерусалима"?
ЛАД
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