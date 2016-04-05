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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23742375237623772378>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:01

  otg написав:
  sashaqbl написав:На жаль, як я й писав в суботу, наші звіздаболи поспішили поширити інформацію від кацапських панікерів про котел у Лимані. Фото з Торського зявилося в мережі пізніше, ніж відео з Лиману, це звичайно не доказ, але вкупі зі статистикою та іншою інформацією говорить, що хоч дорога з Лиману і прострілювалась, але перекритою не була, відповідно значна частина русні з мішка вийшла, хоч і зі значними втратами.
Видимо наши не решили рисковать личным составом и утюжили дорогу из далека. Трудно определить, не находясь на месте, какое решение было правильным.

Не було повного оточення - Арті Грін та Бутусов у фейсбусі підтвердили .
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:05

  ЛАД написав:Проблема в том, что если слишком сильно вбить в мозги, что они не люди, а свинособаки, то при взятии нами какой-то российской деревни/городка будут и грабежи, и изнасилования, и убийства - они же не люди, чего с ними церемониться.

Пропагандисти ще ніколи не були так близько к провалу, ми вже хочемо завоювати расєю?

Ми вже збираємось брати дєрєвні і міста оркостану????

Ми заберемо своє, а там хоть готуйте один одного на сніданок, тільки за великим парканом!!!
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:06

  Schmit написав:
  drevlyanin написав:
  Schmit написав:ЦЕ МАНІПУЛЯЦІЯ ВЛАДИ?


Ну и навіщо це продажне гімно-чорновола, сюди тягти?(дивитися навіть не збираюся) Воно спочатку зрадило власного батька а потім чевокуню, і після цього до нього прислухаєтесь??? З того рота нічого, окрім лайна, литися не може. :twisted:

\\\
А тепер - прискорена процедура? Прозріння? Шкода, що нарід і влада прозрівають тільки через сьогоднішні жахливі події.
Надіюсь, ця заява не спонтанна, а узгоджена з союзниками, бо "ні" хоча б від однієї з держав НАТО принесе непоправну шкоду нашому руху в альянс.

Нет: обычные вербальные интервенции.
""ні" хоча б від однієї з держав"? -- если вопрос дойдет до голосования (что уже хорошее ЕСЛИ) -- там хорошо, если хоть одно "да" -- кроме Польши -- будет...
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:07

  Archivarius написав:
  Kudrjavuy написав:Украина - нужна только уКРАИНЦАМ.

Охочих, на жаль, дуже забагато.
У відео йдеться про «небесний єрусалим» на 5-ті областях України, - Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської, плани промовили ще за часів ПАП.
https://www.youtube.com/watch?v=imaOTFmO64I

Вот просто интересно, к чему Вы выложили этот антисемитский бред?
Путин начал войну ради создания "Небесного Иерусалима"?
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:35

  Kudrjavuy написав:edvardd
Бл...., орки, сейчас по всему фронту Запорожской области гатять, словно у нас, - сёла под чистую... , вдали от фронта - стали приходить кассетные.
24 часа, ночью так ППЦ.

я знаю, когда на даче ночую, всё слышно, недавно у нас деда взрывной волной откинуло и немного ранило, но он там постоянно живёт, а так да по всем сёлам гатят, веером, наших почти не слышно... :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В том числе, не будете убивать и того инженера или токаря С-300. Мы не орки

Вам коли нема чого сказати, ви дістаєтн свою стару балалайку, в якій слово "ворог" підміняєте фразою "треба вбити".
Для мене вся орко-країна і її народ - вороги. Кожен має нести свій шмат відповідальності. Одні вороги мають бути вбиті або полонені. Інші вороги відпрацьовувати на відбудову держави або платити репарації. Не важливо як: олігархи їх грабували, а гроші олігархів нам, чи безпосередньо - не має значення. Всі вороги , всі винні, і всі мають колективно спокутувати вину. А у вас винні лише ті, хто перетнув кордон і прийшов. А солдат строкової служби, який возить боєприпаси з мордора в Алчевськ - ангелок в трусіках.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:44

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:https://t.me/black_slipper/9190

Так це ж окрема взята тьолочка. Це не мільйони.

Что думают миллионы - не имеет значения, они думают то, что им говорят в тик токах лидеры мнений. Такие истерички очень полезны, они пробивают баранам и овцам лобовую броню.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:56

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:
Вот нахіба тьі єто написал? Поддержка россии так чешется, что не уймется?

Вас в Украине травить надо как клопов. Пока все на родину не свалите. А до тех пор нам тут спокою не буде...Я
не знаю зачем он написал, но такие факты действительно есть.

А надо знать. Єта руснявая мразь именно для того и пишет, чтоб мьі жили не в украинском а в руснявом инфополе, і думали не как помочь нашим бойцам кничтожать тех "токарей и трактористов" место которьіх кормить собак в украинских селах, а как облегчить жизнь руснявой мрази - лада братьям по разуму.
  otg написав:И их нужно понимать и анализировать,


Єто ладьі хотят чтоб мьі их панімалі і аналізіравалі. А що насправді потрібно - розбивати за це хлєбала. Якби так робили з 2004 - цієї погані в країні вже б не було

Він намагається цим змусити нас грати в русняву гру, а ми в неї грати більше не будемо. Нульова толерантність. Хай собі їде в кацапію і там пережовує, як їх там німецькі путінососи підтримують.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:01

ЛАД
Попалось на очі кілька днів тому. Можливо це – вкидання на вентилятор, але зачистка територій з повним руйнуванням міст та селищ триває. Це факт. Хто і за чий кошт захоче забудовувати всі домівки людей?
А що в методичке у Пуйла – невідомо нікому. Можна тільки догадуватись. Інформація для роздумів. До речи – більш ніж 2000 коментів під відео. Не буду продовжувати.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:12

  Hotab написав:
  ЛАД написав:В том числе, не будете убивать и того инженера или токаря С-300. Мы не орки

Вам коли нема чого сказати, ви дістаєтн свою стару балалайку, в якій слово "ворог" підміняєте фразою "треба вбити".
Для мене вся орко-країна і її народ - вороги. Кожен має нести свій шмат відповідальності. Одні вороги мають бути вбиті або полонені. Інші вороги відпрацьовувати на відбудову держави або платити репарації. Не важливо як: олігархи їх грабували, а гроші олігархів нам, чи безпосередньо - не має значення. Всі вороги , всі винні, і всі мають колективно спокутувати вину. А у вас винні лише ті, хто перетнув кордон і прийшов. А солдат строкової служби, який возить боєприпаси з мордора в Алчевськ - ангелок в трусіках.

Если Вы такое пишете, то Вы просто неверно меня понимаете.
Насколько понял, с моими 5 пунктами Вы согласны.
Я согласен с тем, что все россияне должны понести ответственность за эту войну. Кто-то бОльшую (как, например, Соловьёв или другие пропагандоны), кто-то меньшую. И очень надеюсь, что таки понесут. Особенно, зачинщики, главари и пропагандисты.
Я не подменяю понятие "ворог" фразой "треба вбити". Но врагами я считаю именно тех, кого "треба вбити". Тех, с кем после уничтожения врагов можно (и нужно) будет договориться я врагами не называю.
Думаю, Вы тоже не назовёте врагами детей и воевать с ними не будете.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 жов, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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