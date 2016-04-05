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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:14
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
В том числе, не будете убивать и того инженера или токаря С-300. Мы не орки
Вам коли нема чого сказати, ви дістаєтн свою стару балалайку, в якій слово "ворог" підміняєте фразою "треба вбити".
Для мене вся орко-країна і її народ - вороги. Кожен має нести свій шмат відповідальності. Одні вороги мають бути вбиті або полонені. Інші вороги відпрацьовувати на відбудову держави або платити репарації. Не важливо як: олігархи їх грабували, а гроші олігархів нам, чи безпосередньо - не має значення. Всі вороги , всі винні, і всі мають колективно спокутувати вину. А у вас винні лише ті, хто перетнув кордон і прийшов. А солдат строкової служби, який возить боєприпаси з мордора в Алчевськ - ангелок в трусіках.
Если Вы такое пишете, то Вы просто неверно меня понимаете.
Насколько понял, с моими 5 пунктами Вы согласны.
Я согласен с тем, что все россияне должны понести ответственность за эту войну. Кто-то бОльшую (как, например, Соловьёв или другие пропагандоны), кто-то меньшую.
Я не подменяю понятие "ворог" фразой "треба вбити". Но врагами я считаю именно тех, кого "треба вбити". Тех, с кем после уничтожения врагов можно (и нужно) будет договориться я врагами не называю.
Думаю, Вы тоже не назовёте врагами детей и воевать с ними не будете.
А я повторю, що вороги - всі росіяни, великі й малі, чоловіки й жінки, за виключенням тих, хто безпосередньо воює на нашому боці.
Бо всі підтримували, явно чи неявно, агресію, всі її фінансували й фінансують
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:22
Faceless написав:
ЛАД написав:...........
Если Вы такое пишете, то Вы просто неверно меня понимаете.
Насколько понял, с моими 5 пунктами Вы согласны.
Я согласен с тем, что все россияне должны понести ответственность за эту войну. Кто-то бОльшую (как, например, Соловьёв или другие пропагандоны), кто-то меньшую.
Я не подменяю понятие "ворог" фразой "треба вбити". Но врагами я считаю именно тех, кого "треба вбити". Тех, с кем после уничтожения врагов можно (и нужно) будет договориться я врагами не называю.
Думаю, Вы тоже не назовёте врагами детей и воевать с ними не будете.
А я повторю, що вороги - всі росіяни, великі й малі, чоловіки й жінки, за виключенням тих, хто безпосередньо воює на нашому боці.
Бо всі підтримували, явно чи неявно, агресію, всі її фінансували й фінансують
От повторения ничего не меняется.
Ответьте на один вопрос - Вы лично будете воевать с женщинами и детьми?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 03 жов, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:24
ЛАД написав:
Я не подменяю понятие "ворог" фразой "треба вбити". Но врагами я считаю именно тех, кого "треба вбити". Тех, с кем после уничтожения врагов можно (и нужно) будет договориться я врагами не называю.
Думаю, Вы тоже не назовёте врагами детей и воевать с ними не будете.
1 Якщо діти візьмуть в руки зброю - вони вороги і повинні бути знищені.
2 Поки йде війна - всі громадяни педерації які своєю працею створюють умови по втратам в Україні - вороги і повинні бути знищені або якщо не хочуть бути знищеними - повинні перестати працювати на ворожу військову частину(випікання хліба повіям, які обслуговують військових - також робота на ворога)
3 Всі педераційники читали лермонтова з пушкіним..але це не зупинило їх від підтримки нападу на Україну..
Тому
Всі бабусі/дідусі , які не навчили своїх дітей тобто мам/татів тих хто працює сьогодні на ворога - є також ворогами..а знають вони вЯлІкУ роССійську літератури і дивляться балет... - українця по барабану
Всі будуть знищені як тільки подумають що варто когось анексувати.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:26
Archivarius написав:ЛАД
Попалось на очі кілька днів тому. Можливо це – вкидання на вентилятор, але зачистка територій з повним руйнуванням міст та селищ триває. Це факт. Хто і за чий кошт захоче забудовувати всі домівки людей?
А що в методичке у Пуйла – невідомо нікому. Можна тільки догадуватись. Інформація для роздумів. До речи – більш ніж 2000 коментів під відео. Не буду продовжувати.
Далеко не всё, что мне попалось на глаза, я несу на форум.
Что в мозгах у Путина я тоже не знаю, но уж точно он не озабочен созданием "Небесного Иерусалима" на юге Украины.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:26
ЛАД написав:
Ответьте на один вопрос - Вы лично будете воевать с женщинами и детьми?
Вже воюємо і з жінками і з дідусями і з дітьми - тобто з усіма хто напав....
Завтра сюди прийдуть ще 1 млн - ї їх повбиваємо ...
А тих хто навіть не нападе - змусимо сплачувати контрибуцію щоб відбудувати для лада зруйнований підїзд..і по барабану , що контрибуції змусять голодати когось в педерації...
ІБО НЕФІГ.....
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:27
budivelnik
Вы будете знищувати пекарей и детей, бабушек и дедушек?
Вы готовы бомбить жилые кварталы?
Мы не " воюємо і з жінками і з дідусями".
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:31
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:...........
Если Вы такое пишете, то Вы просто неверно меня понимаете.
Насколько понял, с моими 5 пунктами Вы согласны.
Я согласен с тем, что все россияне должны понести ответственность за эту войну. Кто-то бОльшую (как, например, Соловьёв или другие пропагандоны), кто-то меньшую.
Я не подменяю понятие "ворог" фразой "треба вбити". Но врагами я считаю именно тех, кого "треба вбити". Тех, с кем после уничтожения врагов можно (и нужно) будет договориться я врагами не называю.
Думаю, Вы тоже не назовёте врагами детей и воевать с ними не будете.
А я повторю, що вороги - всі росіяни, великі й малі, чоловіки й жінки, за виключенням тих, хто безпосередньо воює на нашому боці.
Бо всі підтримували, явно чи неявно, агресію, всі її фінансували й фінансують
От повторения ничего не меняется.
Ответьте на один вопрос - Вы лично будете воевать с женщинами и детьми?
Не русне тут вопросьі ставить.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:32
ЛАД написав:budivelnik
Вы будете знищувати пекарей и детей, бабушек и дедушек?
Вы готовы бомбить жилые кварталы?
Мы не
" воюємо і з жінками і з дідусями".
Вам 100 раз сказали, що ніхто не збирається бомбити житлові квартали, оскільки немає планів захоплювати територію рф. Ви це розумієте чи ні?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:32
ЛАД написав:budivelnik
Вы будете знищувати пекарей и детей, бабушек и дедушек?
Вы готовы бомбить жилые кварталы?
Мы не
" воюємо і з жінками і з дідусями".
Дайте вже йому в хлєбало хтось, хто у Харкові
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:33
ЛАД написав:budivelnik
Вы будете знищувати пекарей и детей, бабушек и дедушекк?
Ще раз
1 Пекарь який годує завойовника - такий самий ворог як і простий стрілок в окопі..
А пекар який годує командира ракетного дивізіону -має на своїх руках крові більше ніж кулеметник на передовій
2 Ти любиш совок..
Питання
Чи знищувала радянська армія фольксштурмівців яка складалась з дідусів в 60+ і хлопчиків в 14-16 років...
То як твій совок знищував дітей?
3 Скільки дітей загинуло в Україні за цих 220 днів?
Хто з нашими дітьми воює? хороші педераційники?
А ті хто не навчив що воювати це зло - ці хто ? хороші? вони ж не воюють? з автоматами в руках всього 0,2% населення педерації
То що по твоєму - 99,8% педераційників хороші?
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