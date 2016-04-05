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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2375237623772378
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:33

  kyk написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Вы будете знищувати пекарей и детей, бабушек и дедушек?
Вы готовы бомбить жилые кварталы?
Мы не " воюємо і з жінками і з дідусями".

Вам 100 раз сказали, що ніхто не збирається бомбити житлові квартали, оскільки немає планів захоплювати територію рф. Ви це розумієте чи ні?

Він все чудово розуміє.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Він все чудово розуміє.
Він просто відпрацьовує...
Дивно , що його так довго терплять...
Я б на місці адмінів, вже давно передав його ай-пі в СБУ з проханням провести виховну роботу....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:...........
Если Вы такое пишете, то Вы просто неверно меня понимаете.
Насколько понял, с моими 5 пунктами Вы согласны.
Я согласен с тем, что все россияне должны понести ответственность за эту войну. Кто-то бОльшую (как, например, Соловьёв или другие пропагандоны), кто-то меньшую.
Я не подменяю понятие "ворог" фразой "треба вбити". Но врагами я считаю именно тех, кого "треба вбити". Тех, с кем после уничтожения врагов можно (и нужно) будет договориться я врагами не называю.
Думаю, Вы тоже не назовёте врагами детей и воевать с ними не будете.


А я повторю, що вороги - всі росіяни, великі й малі, чоловіки й жінки, за виключенням тих, хто безпосередньо воює на нашому боці.
Бо всі підтримували, явно чи неявно, агресію, всі її фінансували й фінансують

От повторения ничего не меняется.
Ответьте на один вопрос - Вы лично будете воевать с женщинами и детьми?
Буду, але відповідними засобами. Бомбити житлові квартали - не відповідні засоби, а от продовжувати і посилювати санкції, обмежувати в'їзд у всі країни, де вдасться цього досягнути, масово цькувати їх по всьому світу, знищувати їх бізнес, репутацію і т п - цілком виправдано
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:38

  kyk написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Вы будете знищувати пекарей и детей, бабушек и дедушек?
Вы готовы бомбить жилые кварталы?
Мы не " воюємо і з жінками і з дідусями".

Вам 100 раз сказали, що ніхто не збирається бомбити житлові квартали, оскільки немає планів захоплювати територію рф. Ви це розумієте чи ні?

Я багато чого розумію.
Но не я писал:
Всі бабусі/дідусі , які не навчили своїх дітей тобто мам/татів тих хто працює сьогодні на ворога - є також ворогами

и
Вже воюємо і з жінками і з дідусями і з дітьми - тобто з усіма хто напав...

И из того, что у нас "немає планів захоплювати територію рф", не следует, что "ніхто не збирається бомбити житлові квартали". Это разные вопросы.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:40

  ЛАД написав:
  kyk написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Вы будете знищувати пекарей и детей, бабушек и дедушек?
Вы готовы бомбить жилые кварталы?
Мы не " воюємо і з жінками і з дідусями".

Вам 100 раз сказали, що ніхто не збирається бомбити житлові квартали, оскільки немає планів захоплювати територію рф. Ви це розумієте чи ні?

Я багато чого розумію.
Но не я писал:
Всі бабусі/дідусі , які не навчили своїх дітей тобто мам/татів тих хто працює сьогодні на ворога - є також ворогами

и
Вже воюємо і з жінками і з дідусями і з дітьми - тобто з усіма хто напав...

И из того, что у нас "немає планів захоплювати територію рф", не следует, что "ніхто не збирається бомбити житлові квартали". Это разные вопросы.

Висновок - ви або тупий, або працюєте на ворога. Розмову з вами на цьому завершую.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:41

  Faceless написав:
ЛАД написав:.......
От повторения ничего не меняется.
Ответьте на один вопрос - Вы лично будете воевать с женщинами и детьми?
Буду, але відповідними засобами. Бомбити житлові квартали - не відповідні засоби, а от продовжувати і посилювати санкції, обмежувати в'їзд у всі країни, де вдасться цього досягнути, масово цькувати їх по всьому світу, знищувати їх бізнес, репутацію і т п - цілком виправдано

А с этим кто-то спорит?
Но это не война.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:В том числе, не будете убивать и того инженера или токаря С-300. Мы не орки

Вам коли нема чого сказати, ви дістаєтн свою стару балалайку, в якій слово "ворог" підміняєте фразою "треба вбити".
Для мене вся орко-країна і її народ - вороги. Кожен має нести свій шмат відповідальності. Одні вороги мають бути вбиті або полонені. Інші вороги відпрацьовувати на відбудову держави або платити репарації. Не важливо як: олігархи їх грабували, а гроші олігархів нам, чи безпосередньо - не має значення. Всі вороги , всі винні, і всі мають колективно спокутувати вину. А у вас винні лише ті, хто перетнув кордон і прийшов. А солдат строкової служби, який возить боєприпаси з мордора в Алчевськ - ангелок в трусіках.

Если Вы такое пишете, то Вы просто неверно меня понимаете.
Насколько понял, с моими 5 пунктами Вы согласны.
Я согласен с тем, что все россияне должны понести ответственность за эту войну. Кто-то бОльшую (как, например, Соловьёв или другие пропагандоны), кто-то меньшую. И очень надеюсь, что таки понесут. Особенно, зачинщики, главари и пропагандисты.
Я не подменяю понятие "ворог" фразой "треба вбити". Но врагами я считаю именно тех, кого "треба вбити". Тех, с кем после уничтожения врагов можно (и нужно) будет договориться я врагами не называю.
Думаю, Вы тоже не назовёте врагами детей и воевать с ними не будете.


а як вам таке - глава сімейства "доблєстно" воює на фронті, а його самка з нащадками його всіляко в цьому підтримують. діти при цьому ходять у всіляке лайно типу "юнармій". і далеко не факт, що при першій можливості вони не вбиватимуть нас з вами. розумієте, нас з вами, тобто і вас в т.ч.? то хто вони- вороги чи "жінки з дітьми"?
і вам вже пояснили, що якщо хтось є ворогом, то це не означає, вони всі мають бути вбитими. але це таки означає, що за свої дії він має відповідати, як то кажуть, "з всією суворістю".
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:43

  kyk написав:........
Висновок - ви або тупий, або працюєте на ворога. Розмову з вами на цьому завершую.

Ответ исчерпывающий.
Вы басню "Мартышка и очки" читали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И из того, что у нас "немає планів захоплювати територію рф", не следует, что "ніхто не збирається бомбити житлові квартали". Это разные вопросы.
Різні..
Тому наші житлові квартали сьогодні бомбардують - ми у відповідь воюємо з армією і не бомбардуємо житлові квартали , не гвалтуємо жінок/дітей..

Якщо ж бомбардування(розстріли/згвалтування) перейдуть якусь межу і лад з сльозами на очах почне вимагати наказати за вбивство(згвалтування) своїх/дітей внуків - можливо ми його почуємо і вдаримо у відповідь...
Ми будемо праві? чи скажемо
лад - ти спочатку відділи хороших від поганих і тільки після цього ми вдаримо по поганим...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:49

  kyk написав:
  ЛАД написав:И из того, что у нас "немає планів захоплювати територію рф", не следует, что "ніхто не збирається бомбити житлові квартали". Это разные вопросы.

Висновок - ви або тупий, або працюєте на ворога.

Тупо працює на ворога. Свідомо.
fler
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