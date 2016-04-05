|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:41
ЛАД
а як вам таке - глава сімейства "доблєстно" воює на фронті, а його самка з нащадками його всіляко в цьому підтримують. діти при цьому ходять у всіляке лайно типу "юнармій". і далеко не факт, що при першій можливості вони не вбиватимуть нас з вами. розумієте, нас з вами, тобто і вас в т.ч.? то хто вони- вороги чи "жінки з дітьми"?
і вам вже пояснили, що якщо хтось є ворогом, то це не означає, вони всі мають бути вбитими. але це таки означає, що за свої дії він має відповідати, як то кажуть, "з всією суворістю".
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:45
ЛАД
Тому наші житлові квартали сьогодні бомбардують - ми у відповідь воюємо з армією і не бомбардуємо житлові квартали , не гвалтуємо жінок/дітей..
Якщо ж бомбардування(розстріли/згвалтування) перейдуть якусь межу і лад з сльозами на очах почне вимагати наказати за вбивство(згвалтування) своїх/дітей внуків - можливо ми його почуємо і вдаримо у відповідь...
Ми будемо праві? чи скажемо
лад - ти спочатку відділи хороших від поганих і тільки після цього ми вдаримо по поганим...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25949
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2911 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:53
ЛАД
Виглядає що ви якраз і сперечаєтеся.
Чого це не війна. Війна вона багато фронтів має, це так званий "інформаційний" фронт. До Женевських конвенцій масові страти полонених, добивання поранених і знищення всіх, хто відносився до ворога, включаючи жінок та дітей - були типовим явищем. Зараз світ дещо гуманізувався, і заходи щодо ворога розділилися на прийнятні й неприйнятні - але це не означає, що статус ворога кудись там зник. І поранені, і полонені - все одно вороги; всі, хто в тилу забезпечують ворожих солдат - вороги; всі, хто підтримував і підтримує агресію проти нас, несе й розповсюджує ворожу пропаганду - вороги. А те, що ми цивілізованіші, якраз і визначається тим, що тупу кацапську вату та школоту за їхні зетки ми не спалюємо, влаштовуючи теракти та диверсії в ТРЦ, школах, житлових кварталах. Знаючи, що вони вороги і заслуговують тільки ненависті.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32093
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7588 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:30
На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько
1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки..
2 Пояснення п1
Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони
МАГЛИ ПАВТАРИТЬ
а їм не дали
А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти - тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25949
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2911 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:40
budivelnik написав:
На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько
1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки..
2 Пояснення п1
Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони МАГЛИ ПАВТАРИТЬ
а їм не дали
А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти
- тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...
Ідея зрозуміла, але навряд чи це саме так. Ідея про можєм павтаріть народжена у москві. Не певен що московські колонії щось хочуть павтаріть, якщо москва цього хотіти не буде. Ніякого народу педераційників як народу не існує, просто москалі колонізатори, та раби в підконтрольних провінціях
Згадайте совок після виходу з афгану та розпаду, багато чого вони хатєлі павтаріть тоді?.. звісно, хатєлі багато, але навряд чи вважали що "їм не дали"..
Та ж якщо путлєра знесуть, то саме вимогою припинення війни, хіба ні? Чи, скоріше, знесуть вже ультрафашисти?..
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104494
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|466515
|
|
|1
|3900
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|