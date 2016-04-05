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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2373237423752376>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:41

ЛАД
а як вам таке - глава сімейства "доблєстно" воює на фронті, а його самка з нащадками його всіляко в цьому підтримують. діти при цьому ходять у всіляке лайно типу "юнармій". і далеко не факт, що при першій можливості вони не вбиватимуть нас з вами. розумієте, нас з вами, тобто і вас в т.ч.? то хто вони- вороги чи "жінки з дітьми"?
і вам вже пояснили, що якщо хтось є ворогом, то це не означає, вони всі мають бути вбитими. але це таки означає, що за свої дії він має відповідати, як то кажуть, "з всією суворістю".
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД
Тому наші житлові квартали сьогодні бомбардують - ми у відповідь воюємо з армією і не бомбардуємо житлові квартали , не гвалтуємо жінок/дітей..

Якщо ж бомбардування(розстріли/згвалтування) перейдуть якусь межу і лад з сльозами на очах почне вимагати наказати за вбивство(згвалтування) своїх/дітей внуків - можливо ми його почуємо і вдаримо у відповідь...
Ми будемо праві? чи скажемо
лад - ти спочатку відділи хороших від поганих і тільки після цього ми вдаримо по поганим...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:53

ЛАД
Виглядає що ви якраз і сперечаєтеся.
Чого це не війна. Війна вона багато фронтів має, це так званий "інформаційний" фронт. До Женевських конвенцій масові страти полонених, добивання поранених і знищення всіх, хто відносився до ворога, включаючи жінок та дітей - були типовим явищем. Зараз світ дещо гуманізувався, і заходи щодо ворога розділилися на прийнятні й неприйнятні - але це не означає, що статус ворога кудись там зник. І поранені, і полонені - все одно вороги; всі, хто в тилу забезпечують ворожих солдат - вороги; всі, хто підтримував і підтримує агресію проти нас, несе й розповсюджує ворожу пропаганду - вороги. А те, що ми цивілізованіші, якраз і визначається тим, що тупу кацапську вату та школоту за їхні зетки ми не спалюємо, влаштовуючи теракти та диверсії в ТРЦ, школах, житлових кварталах. Знаючи, що вони вороги і заслуговують тільки ненависті.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:30

На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько
1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки..
2 Пояснення п1
Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони
МАГЛИ ПАВТАРИТЬ
а їм не дали

А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти - тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:40

  budivelnik написав:На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько
1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки..
2 Пояснення п1
Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони
МАГЛИ ПАВТАРИТЬ
а їм не дали

А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти - тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...

Ідея зрозуміла, але навряд чи це саме так. Ідея про можєм павтаріть народжена у москві. Не певен що московські колонії щось хочуть павтаріть, якщо москва цього хотіти не буде. Ніякого народу педераційників як народу не існує, просто москалі колонізатори, та раби в підконтрольних провінціях

Згадайте совок після виходу з афгану та розпаду, багато чого вони хатєлі павтаріть тоді?.. звісно, хатєлі багато, але навряд чи вважали що "їм не дали"..

Та ж якщо путлєра знесуть, то саме вимогою припинення війни, хіба ні? Чи, скоріше, знесуть вже ультрафашисти?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:26

  Schmit написав:Надіюсь, ця заява не спонтанна, а узгоджена з союзниками, бо "ні" хоча б від однієї з держав НАТО принесе непоправну шкоду нашому руху в альянс.


Ну то як ви, я чи чорновіл можемо зараз тому завадити? Тому гімну аби якось звернути на себе увагу але чому ми повинні тому сприяти? Забуття-найкраща нагорода для таких "хероїв" нашого часу.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:55

  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько
1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки..
2 Пояснення п1
Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони
МАГЛИ ПАВТАРИТЬ
а їм не дали

А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти - тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...
Ідея зрозуміла, але навряд чи це саме так. Ідея про можєм павтаріть народжена у москві. Не певен що московські колонії щось хочуть павтаріть, якщо москва цього хотіти не буде. Ніякого народу педераційників як народу не існує, просто москалі колонізатори, та раби в підконтрольних провінціях

Згадайте совок після виходу з афгану та розпаду, багато чого вони хатєлі павтаріть тоді?.. звісно, хатєлі багато, але навряд чи вважали що "їм не дали"..

Та ж якщо путлєра знесуть, то саме вимогою припинення війни, хіба ні? Чи, скоріше, знесуть вже ультрафашисти?..
А Ви подивіться проводи чмобіків...
В телеграмі в якійсь з груп побачив проводи в Усть-Ілімську...45000 населення, приблизно 300 чмобіків і...забитий перон проводжаючими з прапорами в пару тисяч...
Тобто не гіркі сльози від розуміння що можуть втратити близьких..
а прапор, радість , ура.....
Отже на рівні сімї вже забито що МОГУТ ПАВТАРИТЬ...
на рівні школи...

Тому
Тільки вибита щелепа( і постійний біль+ манна кашка бо ні жувати нічим, ні грошей на мясо немає) змусить відмовитись від ідеї когось перевиховати...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тільки вибита щелепа( і постійний біль+ манна кашка бо ні жувати нічим, ні грошей на мясо немає) змусить відмовитись від ідеї когось перевиховати...


Це, до речі, працює як завжди - безотказно!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:08

  budivelnik написав:ЛАД
Тому наші житлові квартали сьогодні бомбардують - ми у відповідь воюємо з армією і не бомбардуємо житлові квартали , не гвалтуємо жінок/дітей..

Якщо ж бомбардування(розстріли/згвалтування) перейдуть якусь межу і лад з сльозами на очах почне вимагати наказати за вбивство(згвалтування) своїх/дітей внуків - можливо ми його почуємо і вдаримо у відповідь...
Ми будемо праві? чи скажемо
лад - ти спочатку відділи хороших від поганих і тільки після цього ми вдаримо по поганим...

Вы, знаете, когда - то, с лёгкой руки Мигель де Сервантеса это было названо с"ветряными мельницами"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/3/7370154/
Детали: В частности сообщается, что 3 октября СБУ проинформировала ВС о результатах проверки.

Установлено, что в 2012 году Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения - город Запорожье) получил паспорт гражданина РФ № 4512799636 вместо паспорта РФ от 1999 года, который утратил силу.

Также Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956, который содержится в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ, в отношении квартиры по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.

Вопрос:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/3/7370181/
Дословно: "Львова не уволили с должности председателя КХС. Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации.

Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд.

Приняли участие 39 человек из 40 присутствующих. За увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения нужен был еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство от работающих, а это 43 человека)".

Каким образом не принято Решение и по ОСТАЛЬНЫМ?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 03 жов, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пример второй:
Юристы компании Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в Пуща-Водице, Киев.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/3/7370171/


Детали: Юристы, представившиеся представителями компании "УКРКАПИТАЛ", в понедельник пришли на территорию, прилегающую к зданию Виктора Медведчука, с требованием передать контроль над объектом.

:shock: :shock: :shock:
"А гроші де?"
Kudrjavuy
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