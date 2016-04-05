ЛАД а як вам таке - глава сімейства "доблєстно" воює на фронті, а його самка з нащадками його всіляко в цьому підтримують. діти при цьому ходять у всіляке лайно типу "юнармій". і далеко не факт, що при першій можливості вони не вбиватимуть нас з вами. розумієте, нас з вами, тобто і вас в т.ч.? то хто вони- вороги чи "жінки з дітьми"? і вам вже пояснили, що якщо хтось є ворогом, то це не означає, вони всі мають бути вбитими. але це таки означає, що за свої дії він має відповідати, як то кажуть, "з всією суворістю".
ЛАД Тому наші житлові квартали сьогодні бомбардують - ми у відповідь воюємо з армією і не бомбардуємо житлові квартали , не гвалтуємо жінок/дітей..
Якщо ж бомбардування(розстріли/згвалтування) перейдуть якусь межу і лад з сльозами на очах почне вимагати наказати за вбивство(згвалтування) своїх/дітей внуків - можливо ми його почуємо і вдаримо у відповідь... Ми будемо праві? чи скажемо лад - ти спочатку відділи хороших від поганих і тільки після цього ми вдаримо по поганим...
ЛАД Виглядає що ви якраз і сперечаєтеся. Чого це не війна. Війна вона багато фронтів має, це так званий "інформаційний" фронт. До Женевських конвенцій масові страти полонених, добивання поранених і знищення всіх, хто відносився до ворога, включаючи жінок та дітей - були типовим явищем. Зараз світ дещо гуманізувався, і заходи щодо ворога розділилися на прийнятні й неприйнятні - але це не означає, що статус ворога кудись там зник. І поранені, і полонені - все одно вороги; всі, хто в тилу забезпечують ворожих солдат - вороги; всі, хто підтримував і підтримує агресію проти нас, несе й розповсюджує ворожу пропаганду - вороги. А те, що ми цивілізованіші, якраз і визначається тим, що тупу кацапську вату та школоту за їхні зетки ми не спалюємо, влаштовуючи теракти та диверсії в ТРЦ, школах, житлових кварталах. Знаючи, що вони вороги і заслуговують тільки ненависті.
На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько 1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки.. 2 Пояснення п1 Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони МАГЛИ ПАВТАРИТЬ а їм не дали
А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти - тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...
budivelnik написав:На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько 1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки.. 2 Пояснення п1 Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони МАГЛИ ПАВТАРИТЬ а їм не дали
А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти - тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...
Ідея зрозуміла, але навряд чи це саме так. Ідея про можєм павтаріть народжена у москві. Не певен що московські колонії щось хочуть павтаріть, якщо москва цього хотіти не буде. Ніякого народу педераційників як народу не існує, просто москалі колонізатори, та раби в підконтрольних провінціях
Згадайте совок після виходу з афгану та розпаду, багато чого вони хатєлі павтаріть тоді?.. звісно, хатєлі багато, але навряд чи вважали що "їм не дали"..
Та ж якщо путлєра знесуть, то саме вимогою припинення війни, хіба ні? Чи, скоріше, знесуть вже ультрафашисти?..
budivelnik написав:На жаль , воювати нам прийдеться ще довгенько 1 Ми змушені вести бойові дії поки не будуть знищенні всі або майже всі чмобіки.. 2 Пояснення п1 Якщо зараз путлера знесуть і політично здадуться вже, то додому поверниться алкоармія чмобіків, твердо переконана що їх зрадили і здали , бо вони МАГЛИ ПАВТАРИТЬ а їм не дали
А от якщо вони приїдуть додому у вигляді обрубків, трупів або папірців пропав безвісти - тоді бажання повторювати в глибинного народу педераційників буде відбито надовго( мрію що навсе), а ще краще , щоб капітуляція була спровокована не маневрами політиків..а вимогами самих педераційників яким набридне отримувати по ладі-гранті...
Ідея зрозуміла, але навряд чи це саме так. Ідея про можєм павтаріть народжена у москві. Не певен що московські колонії щось хочуть павтаріть, якщо москва цього хотіти не буде. Ніякого народу педераційників як народу не існує, просто москалі колонізатори, та раби в підконтрольних провінціях
Згадайте совок після виходу з афгану та розпаду, багато чого вони хатєлі павтаріть тоді?.. звісно, хатєлі багато, але навряд чи вважали що "їм не дали"..
Та ж якщо путлєра знесуть, то саме вимогою припинення війни, хіба ні? Чи, скоріше, знесуть вже ультрафашисти?..
А Ви подивіться проводи чмобіків... В телеграмі в якійсь з груп побачив проводи в Усть-Ілімську...45000 населення, приблизно 300 чмобіків і...забитий перон проводжаючими з прапорами в пару тисяч... Тобто не гіркі сльози від розуміння що можуть втратити близьких.. а прапор, радість , ура..... Отже на рівні сімї вже забито що МОГУТ ПАВТАРИТЬ... на рівні школи...
Тому Тільки вибита щелепа( і постійний біль+ манна кашка бо ні жувати нічим, ні грошей на мясо немає) змусить відмовитись від ідеї когось перевиховати...
budivelnik написав:ЛАД Тому наші житлові квартали сьогодні бомбардують - ми у відповідь воюємо з армією і не бомбардуємо житлові квартали , не гвалтуємо жінок/дітей..
Якщо ж бомбардування(розстріли/згвалтування) перейдуть якусь межу і лад з сльозами на очах почне вимагати наказати за вбивство(згвалтування) своїх/дітей внуків - можливо ми його почуємо і вдаримо у відповідь... Ми будемо праві? чи скажемо лад - ти спочатку відділи хороших від поганих і тільки після цього ми вдаримо по поганим...
Вы, знаете, когда - то, с лёгкой руки Мигель де Сервантеса это было названо с"ветряными мельницами"
Установлено, что в 2012 году Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения - город Запорожье) получил паспорт гражданина РФ № 4512799636 вместо паспорта РФ от 1999 года, который утратил силу.
Также Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956, который содержится в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ, в отношении квартиры по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.
Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд.
Приняли участие 39 человек из 40 присутствующих. За увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения нужен был еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство от работающих, а это 43 человека)".
Каким образом не принято Решение и по ОСТАЛЬНЫМ?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 03 жов, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.