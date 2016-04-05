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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2374237523762377>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:31

  budivelnik написав:А Ви подивіться проводи чмобіків...
В телеграмі в якійсь з груп побачив проводи в Усть-Ілімську...45000 населення, приблизно 300 чмобіків і...забитий перон проводжаючими з прапорами в пару тисяч...
Тобто не гіркі сльози від розуміння що можуть втратити близьких..
а прапор, радість , ура.....
Отже на рівні сімї вже забито що МОГУТ ПАВТАРИТЬ...
на рівні школи...

Ну, якби в них були мізки, і вони розуміли, що треба плакати, то мабуть не відправляли б чоловіків на м'ясо до України. Вони ж дикуни, там тільки зачатки розуму. Он десь нещодавчно побачив москалькине виття щодо недопуску її до Грузії. Типу "нас тут спитали, чий Крим, як ми ставимось до СВО, ми відповіли усе, як по телевізору кажуть, а нам сказали що нас не пропустять, русофоби кляті" Нєзамутньонний руснявий розум :)

  budivelnik написав:Тому Тільки вибита щелепа( і постійний біль+ манна кашка бо ні жувати нічим, ні грошей на мясо немає) змусить відмовитись від ідеї когось перевиховати...

Та ото ж. Лад знає, що цим закінчиться, тому й закликає до співчуття, щоб таких як він на деревах не розвішали.

Він мене мабуть не читає, але щодо руснявих жінок і дітей можу особистим ставленням поділитись.
Я хочу, щоб русняві жінки да діти ридали кривавими слізьми, тримаючи похоронки на своїх батьків та чоловіків. Щоб вони вили від горя, стоячи біля своїх розтрощених домівок, а всраті бабушкі з дєдушкамі висіли в них на руках у російські морози, щоб їм не було чого жерти, а все що вдастсься здобути - в них вкрали інші русняві "брати". Щоб діти питали в батьків, чому вони занапастили їхнє життя, бо не буде більше грошей від нафти/газу, не пустять більше за кордон, а як і пустять в якусь Зімбабве, то ставлення буде гірше ніж до негрів за часи расизму, трохи нижче від папуасів. Але все одно намагались втекти хоч до Зімбабве прибиральницями, бо вдома азіати та мусульмани підіймають москаликів потроху на ножі. І щоб десь раз на місяць на всю Московію відправляли від ООН літачок із прокладками, та висловлювали глибоку стурбованість щодо гуманітарної катастрофи на колишній московії та диких землях від Європи до Китаю.
І якщо вони там будуть топитись чи вішатись з голодухи чи депресії, це навіть не зіпсує мого апетиту.
Але ні, навмисно нищити їх по хатах на московії не будемо. Вони не варті боєприпасу...
Та ж якщо мова про україну - має бути депортація або знищення. Досить нам тут ладів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:34

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав: Повідомлялося, що у лиманському котлі 4-5к москалів. Лиман взяли.
У статистиці сьогодні традиційні +500 хороших рускіх (думаю, більшість - з бахмутського напряму). Колони з тисячами полонених немає.
Куди ж поділись оточені? чи [b]нас знову десь найо***[/b]?

Не совсем:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/2/7370068/
Детали: Гайдай также рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых оккупантов и предполагают, что работали заградотряды.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то заградотряды, чтобы не давать россиянам убегать", - сказал он.

Хотя, последнее время, даже с "моей колокольни" видны признаки... "большой политики".

А вот и вторая часть, "официальная".
https://www.dialog.ua/war/259808_1664778763
Рекомендую внимательно просмотреть видео от Дениса Казанцева.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кім виклав фото, нібито провели референдум в Калінінграді по приєднанню до Польщі та Чехії :):
https://t.me/mykolaivskaODA/2832
Archivarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:53

  Archivarius написав:Кім виклав фото, нібито провели референдум в Калінінграді по приєднанню до Польщі та Чехії :):
https://t.me/mykolaivskaODA/2832

"народ Калиниграда" сделал свой выбор "согласно международного права и согласно положений ООН" :mrgreen:
ненуачё...
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:53

Кінець всім скотинякам.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну. Ну это же прекрасно

Как незатейливо тырится бабло

В России самые крупные гранты на "помощь Донбассу" получили РПЦ и Прилепин
"Оплот Донбасса", который якобы должен был помогать жителям Изюма - 14,9 миллиона рублей.
...
В начале сентября ВСУ освободили почти все оккупированные территории региона. 10 сентября украинские военные освободили от оккупантов Изюм.

ВСУ освободили Изюм, но деньги уже выделены и будут "освоены"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для
@DefenceU
танк - модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш (на фото ліворуч). 33 млн. крон (понад 1,3 млн. дол.) через ініціативу "Подарунок для путіна" зібрали понад 11 тис. людей.
https://t.me/prezedentnews/43445
Пам’ятаю, як обговорювали можливість купівлі звичайною людиною (з 1.3 млн. долярів) танку або знищувача.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для
@DefenceU
танк - модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш (на фото ліворуч). 33 млн. крон (понад 1,3 млн. дол.) через ініціативу "Подарунок для путіна" зібрали понад 11 тис. людей.
https://t.me/prezedentnews/43445
Пам’ятаю, як обговорювали можливість купівлі звичайною людиною (з 1.3 млн. долярів :D) танку або знищувача.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для
@DefenceU
танк - модернізований T-72 AVANGER.
https://t.me/prezedentnews/43445
Пам’ятаю, як обговорювали можливість купівлі звичайною людиною танку або знищувача.
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