Додано: Пон 03 жов, 2022 16:31

budivelnik написав: А Ви подивіться проводи чмобіків...

В телеграмі в якійсь з груп побачив проводи в Усть-Ілімську...45000 населення, приблизно 300 чмобіків і...забитий перон проводжаючими з прапорами в пару тисяч...

Тобто не гіркі сльози від розуміння що можуть втратити близьких..

а прапор, радість , ура.....

Отже на рівні сімї вже забито що МОГУТ ПАВТАРИТЬ...

на рівні школи...

А Ви подивіться проводи чмобіків...В телеграмі в якійсь з груп побачив проводи в Усть-Ілімську...45000 населення, приблизно 300 чмобіків і...забитий перон проводжаючими з прапорами в пару тисяч...Тобто не гіркі сльози від розуміння що можуть втратити близьких..а прапор, радість , ура.....Отже на рівні сімї вже забито що МОГУТ ПАВТАРИТЬ...на рівні школи...

budivelnik написав: Тому Тільки вибита щелепа( і постійний біль+ манна кашка бо ні жувати нічим, ні грошей на мясо немає) змусить відмовитись від ідеї когось перевиховати... Тому Тільки вибита щелепа( і постійний біль+ манна кашка бо ні жувати нічим, ні грошей на мясо немає) змусить відмовитись від ідеї когось перевиховати...

Ну, якби в них були мізки, і вони розуміли, що треба плакати, то мабуть не відправляли б чоловіків на м'ясо до України. Вони ж дикуни, там тільки зачатки розуму. Он десь нещодавчно побачив москалькине виття щодо недопуску її до Грузії. Типу "нас тут спитали, чий Крим, як ми ставимось до СВО, ми відповіли усе, як по телевізору кажуть, а нам сказали що нас не пропустять, русофоби кляті" Нєзамутньонний руснявий розумТа ото ж. Лад знає, що цим закінчиться, тому й закликає до співчуття, щоб таких як він на деревах не розвішали.Він мене мабуть не читає, але щодо руснявих жінок і дітей можу особистим ставленням поділитись.Я хочу, щоб русняві жінки да діти ридали кривавими слізьми, тримаючи похоронки на своїх батьків та чоловіків. Щоб вони вили від горя, стоячи біля своїх розтрощених домівок, а всраті бабушкі з дєдушкамі висіли в них на руках у російські морози, щоб їм не було чого жерти, а все що вдастсься здобути - в них вкрали інші русняві "брати". Щоб діти питали в батьків, чому вони занапастили їхнє життя, бо не буде більше грошей від нафти/газу, не пустять більше за кордон, а як і пустять в якусь Зімбабве, то ставлення буде гірше ніж до негрів за часи расизму, трохи нижче від папуасів. Але все одно намагались втекти хоч до Зімбабве прибиральницями, бо вдома азіати та мусульмани підіймають москаликів потроху на ножі. І щоб десь раз на місяць на всю Московію відправляли від ООН літачок із прокладками, та висловлювали глибоку стурбованість щодо гуманітарної катастрофи на колишній московії та диких землях від Європи до Китаю.І якщо вони там будуть топитись чи вішатись з голодухи чи депресії, це навіть не зіпсує мого апетиту.Але ні, навмисно нищити їх по хатах на московії не будемо. Вони не варті боєприпасу...Та ж якщо мова про україну - має бути депортація або знищення. Досить нам тут ладів.