Archivarius
У мене одне питання
Чого ж ти стільки років мовчало ?
А зараз фонтануешь
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:08
Archivarius
У мене одне питання
Чого ж ти стільки років мовчало ?
А зараз фонтануешь
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для
@DefenceU
танк - модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш (на фото ліворуч). 33 млн. крон (понад 1,3 млн. дол.)
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Илон Маск предложил отдать Крым России
Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter. По его мнению, следующие шаги помогут завершить войну в стране:
- Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН
- Крым, формально, в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва"
- Подача воды в Крым
- Украина остаётся нейтральным государством
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
обкурився дурі знов ...
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:15
Аляску не хочет отдать раиZZии "как и была" до "ошибки царя"???
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:19
GALeon
Нехай краще кораблі в космос запускає
У нього це виходить краще
А ось піздити, то він може
Про купівлю twitter він теж так "вдало" напиздів, що тепер не може відпиздітися
PS. Панове адміни, залишьте мій допис
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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