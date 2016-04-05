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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2374237523762377
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:08

Archivarius
У мене одне питання
Чого ж ти стільки років мовчало ?

А зараз фонтануешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для
@DefenceU
танк - модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш (на фото ліворуч). 33 млн. крон (понад 1,3 млн. дол.)
https://t.me/prezedentnews/43445
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Илон Маск предложил отдать Крым России

Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter. По его мнению, следующие шаги помогут завершить войну в стране:

- Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН

- Крым, формально, в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва"

- Подача воды в Крым

- Украина остаётся нейтральным государством
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

обкурився дурі знов ...
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:15

  GALeon написав:Илон Маск предложил отдать Крым России

Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter. По его мнению, следующие шаги помогут завершить войну в стране:

- Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН

- Крым, формально, в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва"

- Подача воды в Крым

- Украина остаётся нейтральным государством

Аляску не хочет отдать раиZZии "как и была" до "ошибки царя"???
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:19

GALeon
Нехай краще кораблі в космос запускає
У нього це виходить краще

А ось піздити, то він може
Про купівлю twitter він теж так "вдало" напиздів, що тепер не може відпиздітися

PS. Панове адміни, залишьте мій допис
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Нехай краще кораблі в космос запускає

багато він назапускав на кошти інвесторів. На чужі гроші любий крутитиме.
Вже всі визнали - політика, не його стихія. але бачу стурбованість росте - значить ЗСУ допікає гарно.
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