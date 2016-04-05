Ой+ Тримаймо паузу "Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт (https://twitter.com/elonmusk) Ілона Маска зламали російські хакери. Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. + Синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди. "
Goodman написав:Ой+ Тримаймо паузу "Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт (https://twitter.com/elonmusk) Ілона Маска зламали російські хакери. Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. + Синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди. "
sergey_sryvkin написав:Хіба він твіттер не купив ?
Коли всього багато і до горла - та людина живе хайпом ----------- ПО ТЕМІ "Reuters сообщает, что США в ближайшее время отправят в Украину ещё 4 M142 HIMARS (они входят в новый пакет оружия для Украины на $625 млн) и немалое количество БК к ним."