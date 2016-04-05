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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 жов, 2022 00:19
User253 написав:
Будет ли кампания по запрету и возврату производителю старлинка и Power Wall?
Кстати, на старлинке работают всякие запрещенные яндексы, вконтакты, одноклассники, меил.ру? Это вообще законно?
Или старлинк - "это другое"?
И политику ввоза Теслы стоит пересмотреть, или вообще запретить
Будет. Всё будет
И тебе тоже гаплык будет.
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swan forever
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