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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2375237623772378
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 00:19

  User253 написав:Будет ли кампания по запрету и возврату производителю старлинка и Power Wall?
Кстати, на старлинке работают всякие запрещенные яндексы, вконтакты, одноклассники, меил.ру? Это вообще законно?
Или старлинк - "это другое"?

И политику ввоза Теслы стоит пересмотреть, или вообще запретить

Будет. Всё будет

И тебе тоже гаплык будет.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 06:24

  GALeon написав:Илон Маск предложил отдать Крым России

Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter. По его мнению, следующие шаги помогут завершить войну в стране:

- Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН

- Крым, формально, в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва"

- Подача воды в Крым

- Украина остаётся нейтральным государством

Такі пропозиції мали хоч якийсь сенс на початку війни, як і перемовини, які тоді велись. Зараз не актуально. Дипломатія програла війні, все вирішується на полі бою.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 06:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та привиделось наркоману,рынок тоже отреагировал.Так надо.Хай на Марс летит))
Мизантрóп
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