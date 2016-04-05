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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 жов, 2022 00:19
User253 написав:
Будет ли кампания по запрету и возврату производителю старлинка и Power Wall?
Кстати, на старлинке работают всякие запрещенные яндексы, вконтакты, одноклассники, меил.ру? Это вообще законно?
Или старлинк - "это другое"?
И политику ввоза Теслы стоит пересмотреть, или вообще запретить
Будет. Всё будет
И тебе тоже гаплык будет.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 06:24
GALeon написав:
Илон Маск предложил отдать Крым России
Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter. По его мнению, следующие шаги помогут завершить войну в стране:
- Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН
- Крым, формально, в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва"
- Подача воды в Крым
- Украина остаётся нейтральным государством
Такі пропозиції мали хоч якийсь сенс на початку війни, як і перемовини, які тоді велись. Зараз не актуально. Дипломатія програла війні, все вирішується на полі бою.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 06:32
та привиделось наркоману,рынок тоже отреагировал.Так надо.Хай на Марс летит))
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