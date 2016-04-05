drevlyanin написав:
Ну то як ви, я чи чорновіл можемо зараз тому завадити? Тому гімну аби якось звернути на себе увагу але чому ми повинні тому сприяти? Забуття-найкраща нагорода для таких "хероїв" нашого часу.
Тараса Чорновола можна назвати зрадником Народного Руху, але не покійного, на той час, батька, смерть якого він завжди намагався розлідувати до кінця. До речі, його брат теж колись виступав проти Ющенка. Багато політиків співпрацювали з пр, дехто жартував про ебонітові паличкі і повію. Тарас хоч покаявся за свої помилки...