Додано: Вів 04 жов, 2022 08:50

І надають цікаву інформацію (якщо не вигадують. Для пояснення своїх поразок і втечі на "Криворожском направлении") :



*Парни с мест массово докладывают, что на технике врага были нанесены наши тактические знаки различия, т.е. "Z" и "V", что внесло сумятицу в первые часы боя, когда фронт рухнул. Если это так, то значит у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда всё подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке. Таким образом, даже ротный сержант в Хамви, БМП или в Т-64 видит на экране, где свои, а где чужие и ему плевать, какие отметки на броне. Если это так, то это очень плохо, т.к. это качественно новый уровень управления войсками. А наше отступление это следствие потери управнения.* (С)