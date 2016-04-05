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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2375237623772378
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 06:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та привиделось наркоману,рынок тоже отреагировал.Так надо.Хай на Марс летит))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 06:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Ну то як ви, я чи чорновіл можемо зараз тому завадити? Тому гімну аби якось звернути на себе увагу але чому ми повинні тому сприяти? Забуття-найкраща нагорода для таких "хероїв" нашого часу.

Тараса Чорновола можна назвати зрадником Народного Руху, але не покійного, на той час, батька, смерть якого він завжди намагався розлідувати до кінця. До речі, його брат теж колись виступав проти Ющенка. Багато політиків співпрацювали з пр, дехто жартував про ебонітові паличкі і повію. Тарас хоч покаявся за свої помилки...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:50

Орки візжать

І надають цікаву інформацію (якщо не вигадують. Для пояснення своїх поразок і втечі на "Криворожском направлении") :

*Парни с мест массово докладывают, что на технике врага были нанесены наши тактические знаки различия, т.е. "Z" и "V", что внесло сумятицу в первые часы боя, когда фронт рухнул. Если это так, то значит у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда всё подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке. Таким образом, даже ротный сержант в Хамви, БМП или в Т-64 видит на экране, где свои, а где чужие и ему плевать, какие отметки на броне. Если это так, то это очень плохо, т.к. это качественно новый уровень управления войсками. А наше отступление это следствие потери управнения.* (С)
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:55

  lapay написав:
  drevlyanin написав:Ну то як ви, я чи чорновіл можемо зараз тому завадити? Тому гімну аби якось звернути на себе увагу але чому ми повинні тому сприяти? Забуття-найкраща нагорода для таких "хероїв" нашого часу.

Тараса Чорновола можна назвати зрадником Народного Руху, але не покійного, на той час, батька, смерть якого він завжди намагався розлідувати до кінця. До речі, його брат теж колись виступав проти Ющенка. Багато політиків співпрацювали з пр, дехто жартував про ебонітові паличкі і повію. Тарас хоч покаявся за свої помилки...


Ага, як грошовий потік всох, так відразу і каїтися почав. А поки від яника бабоси отримував-соловейком співав. А на рахунок розслідування-хто зазвичай голосніше всіх кричить: "тримай злодія"?
drevlyanin
 
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