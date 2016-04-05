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Додано: Вів 04 жов, 2022 06:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
та привиделось наркоману,рынок тоже отреагировал.Так надо.Хай на Марс летит))
Додано: Вів 04 жов, 2022 06:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тараса Чорновола можна назвати зрадником Народного Руху, але не покійного, на той час, батька, смерть якого він завжди намагався розлідувати до кінця. До речі, його брат теж колись виступав проти Ющенка. Багато політиків співпрацювали з пр, дехто жартував про ебонітові паличкі і повію. Тарас хоч покаявся за свої помилки...
Додано: Вів 04 жов, 2022 08:50
Орки візжать
І надають цікаву інформацію (якщо не вигадують. Для пояснення своїх поразок і втечі на "Криворожском направлении") :
*Парни с мест массово докладывают, что на технике врага были нанесены наши тактические знаки различия, т.е. "Z" и "V", что внесло сумятицу в первые часы боя, когда фронт рухнул. Если это так, то значит у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда всё подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке. Таким образом, даже ротный сержант в Хамви, БМП или в Т-64 видит на экране, где свои, а где чужие и ему плевать, какие отметки на броне. Если это так, то это очень плохо, т.к. это качественно новый уровень управления войсками. А наше отступление это следствие потери управнения.* (С)
Додано: Вів 04 жов, 2022 08:55
Ага, як грошовий потік всох, так відразу і каїтися почав. А поки від яника бабоси отримував-соловейком співав. А на рахунок розслідування-хто зазвичай голосніше всіх кричить: "тримай злодія"?
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:18
15 хвилин гумору
*- А чего они встали!
- Они хотели прыгать от счастья,из самого Зимбабве к ним пожаловали.*
У госдупі депутати встали після виступу гуру з Зімбабве.
Прикольний весь випуск:
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:26
Подивився напередодні відео про Мюнхенський пакт 1938 року. Був шокований цинічною позицією "Заходу".
Здати свого союзника просто з потрохами - так цинічно навіть автократії не поступали.
Навіть більше - Захід фактично домігся того щоб Чехословаччина здалась без бою! А Чехословаччина готова була оборонятись - але і Польща і Угорщина хотіли "свої куски". Воювати проти всіх Чехословаччина не могла.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 04 жов, 2022 10:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:27
Гуглоперевод:
Оригинал:
Българско национално радио -
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:34
Додано: Вів 04 жов, 2022 11:03
pesikot
[quote="5493206:pesikot"]Archivarius
"мовчало" - Поважніше, будь ласка!
Доброго дня. Уважно читав зелені простирадла ДС та повідомлення інших шановних форумчан ще з 11-го року. Писати про то, як купив дві-три сотні баксів не було сенсу, розбиратися глибше з остатками на коррахунках НБУ – часу, тому тільки читав. Піки спекуляцій не вгадував, користався депозитами, але, дякувати всім, на бетон зібрав.
Остання «успішна операція» була 23.02.2022, коли здав нарешті 2 сотні, які купляв на піку по 28.4 колись, вважав, що заробив 60 грн., але вийшло не так.
Деякі «фонтанують» набагато частіше і більше.
Знову тривога. Гарного дня всім.
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