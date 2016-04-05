drevlyanin написав:Ну то як ви, я чи чорновіл можемо зараз тому завадити? Тому гімну аби якось звернути на себе увагу але чому ми повинні тому сприяти? Забуття-найкраща нагорода для таких "хероїв" нашого часу.
Тараса Чорновола можна назвати зрадником Народного Руху, але не покійного, на той час, батька, смерть якого він завжди намагався розлідувати до кінця. До речі, його брат теж колись виступав проти Ющенка. Багато політиків співпрацювали з пр, дехто жартував про ебонітові паличкі і повію. Тарас хоч покаявся за свої помилки...
І надають цікаву інформацію (якщо не вигадують. Для пояснення своїх поразок і втечі на "Криворожском направлении") :
*Парни с мест массово докладывают, что на технике врага были нанесены наши тактические знаки различия, т.е. "Z" и "V", что внесло сумятицу в первые часы боя, когда фронт рухнул. Если это так, то значит у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда всё подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке. Таким образом, даже ротный сержант в Хамви, БМП или в Т-64 видит на экране, где свои, а где чужие и ему плевать, какие отметки на броне. Если это так, то это очень плохо, т.к. это качественно новый уровень управления войсками. А наше отступление это следствие потери управнения.* (С)
drevlyanin написав:Ну то як ви, я чи чорновіл можемо зараз тому завадити? Тому гімну аби якось звернути на себе увагу але чому ми повинні тому сприяти? Забуття-найкраща нагорода для таких "хероїв" нашого часу.
Тараса Чорновола можна назвати зрадником Народного Руху, але не покійного, на той час, батька, смерть якого він завжди намагався розлідувати до кінця. До речі, його брат теж колись виступав проти Ющенка. Багато політиків співпрацювали з пр, дехто жартував про ебонітові паличкі і повію. Тарас хоч покаявся за свої помилки...
Ага, як грошовий потік всох, так відразу і каїтися почав. А поки від яника бабоси отримував-соловейком співав. А на рахунок розслідування-хто зазвичай голосніше всіх кричить: "тримай злодія"?
GALeon написав:Илон Маск предложил отдать Крым России
Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter. По его мнению, следующие шаги помогут завершить войну в стране:
- Повтор референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН
- Крым, формально, в составе России, как и был с 1783 года до "ошибки Хрущёва"
- Подача воды в Крым
- Украина остаётся нейтральным государством
Такі пропозиції мали хоч якийсь сенс на початку війни, як і перемовини, які тоді велись. Зараз не актуально. Дипломатія програла війні, все вирішується на полі бою.
Подивився напередодні відео про Мюнхенський пакт 1938 року. Був шокований цинічною позицією "Заходу". Здати свого союзника просто з потрохами - так цинічно навіть автократії не поступали. Навіть більше - Захід фактично домігся того щоб Чехословаччина здалась без бою! А Чехословаччина готова була оборонятись - але і Польща і Угорщина хотіли "свої куски". Воювати проти всіх Чехословаччина не могла.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 04 жов, 2022 10:41, всього редагувалось 2 разів.
pesikot [quote="5493206:pesikot"]Archivarius "мовчало" - Поважніше, будь ласка! Доброго дня. Уважно читав зелені простирадла ДС та повідомлення інших шановних форумчан ще з 11-го року. Писати про то, як купив дві-три сотні баксів не було сенсу, розбиратися глибше з залишками на коррахунках НБУ – часу, тому тільки читав. Піки спекуляцій не вгадував, користався депозитами, але, дякувати всім, на бетон зібрав. Остання «успішна операція» була 23.02.2022, коли здав нарешті 2 сотні, які купляв на піку по 28.4 колись, вважав, що заробив 60 грн., але вийшло не так. Деякі «фонтанують» набагато частіше і більше. Знову тривога. Гарного дня всім.
Востаннє редагувалось Archivarius в Вів 04 жов, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Подивився напередодні відео про Мюнхенський пакт 1938 року. Був шокований цинічною позицією "Заходу". Здати свого союзника просто з потрохами - так цинічно навіть автократії не поступали. Навіть більше - Захід фактично домігся того щоб Чехословаччина здалась без бою! А Чехословаччина готова була оборонятись - але і Польща і Угорщина хотіли "свої куски". Воювати проти всіх Чехословаччина не могла.
Це не зовсім так. Чехословаччина була готова оборонятись, бо СРСР обвцяв їй весь час підтримку, на яку вона дуже розраховувала. Але яа дійшло до діла, москва їх кинула.
Щодо заходу - це вже ТЕПЕР очевидно, що той, хто вибирає ганьбу замість війни, отримує і ганьбу і війну. Тоді, мабуть, думка про недопустимість війна превалювала, ось як зара у Маска. Який не бачить, що крим віддали у 2014 без аійни, і саме тому в 2022 отримали і війну, і масові смерті, і ядерні погрози. Доки русня не в стойлі, так воно і буде