RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2376237723782379
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Зарано робити такі висновки. Все ще може змінитися.
Ширше треба мислити, розглядати варіанти "залякування", "торгівля", "вказівки збоку сильніших" тощо.

Припускаю, що тут спроба тиску на західних лідерів... Або просто вчудив чухню задля гарної картинки - він це вміє, і час від часу це навіть дає результат. Хоча й варіант з підставою з боку когось з рашаагентів не виключаю.
Проте незалежно від намірів - вийшов подарунок рашапропаганді...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:48

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4410037540
prodigy
 
Повідомлень: 8496
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3056 раз.
Подякували: 3051 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:28

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Подивився напередодні відео про Мюнхенський пакт 1938 року. Був шокований цинічною позицією "Заходу".
Здати свого союзника просто з потрохами - так цинічно навіть автократії не поступали.
Навіть більше - Захід фактично домігся того щоб Чехословаччина здалась без бою! А Чехословаччина готова була оборонятись - але і Польща і Угорщина хотіли "свої куски". Воювати проти всіх Чехословаччина не могла.

Це не зовсім так. Чехословаччина була готова оборонятись, бо СРСР обвцяв їй весь час підтримку, на яку вона дуже розраховувала. Але яа дійшло до діла, москва їх кинула.

Щодо заходу - це вже ТЕПЕР очевидно, що той, хто вибирає ганьбу замість війни, отримує і ганьбу і війну. Тоді, мабуть, думка про недопустимість війна превалювала, ось як зара у Маска. Який не бачить, що крим віддали у 2014 без аійни, і саме тому в 2022 отримали і війну, і масові смерті, і ядерні погрози. Доки русня не в стойлі, так воно і буде

ДО чого тут СРСР? СРСР не міг допомогти, тому що не мав спільного кордону з Чехословаччиною, а Польща логічно не пропустила б їх війська.

Таке було ЗАВЖДИ! Захід тупо кинув чехів(заради своїх інтересів) і зробив це ДУЖЕ цинічно.

Зараз Захід помагає нам тільки з однієї причини - він сильний, а РФ слабка. І якби РФ за тиждень взяла Київ, скоріш за все допомога від Заходу була б мізерною.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4138
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:37

  Ой+ написав:
  GALeon написав:Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter

Сьогодні акції тесли вниз на 23,23$. Можливо планує відкупитись. Потім щось скаже багатообіцяюче - акції вверх і на продаж. Як гіпотеза.

Фурса протилежної думки - оскільки акції тесли вниз, то навздогін хайп від Маска, щоб переключити акценти:
Коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Тесла різко падає. Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим та компроміс із Путіним. Знаючи, яку реакцію це викличе у преси.
Цей твіт не для українців. І цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все ж таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. До цього твіту.
https://minfin.com.ua/ua/2022/10/04/93318957/
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2376237723782379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3905
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.