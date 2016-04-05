fler написав:Зарано робити такі висновки. Все ще може змінитися. Ширше треба мислити, розглядати варіанти "залякування", "торгівля", "вказівки збоку сильніших" тощо.
Припускаю, що тут спроба тиску на західних лідерів... Або просто вчудив чухню задля гарної картинки - він це вміє, і час від часу це навіть дає результат. Хоча й варіант з підставою з боку когось з рашаагентів не виключаю. Проте незалежно від намірів - вийшов подарунок рашапропаганді...
andrijk777 написав:Подивився напередодні відео про Мюнхенський пакт 1938 року. Був шокований цинічною позицією "Заходу". Здати свого союзника просто з потрохами - так цинічно навіть автократії не поступали. Навіть більше - Захід фактично домігся того щоб Чехословаччина здалась без бою! А Чехословаччина готова була оборонятись - але і Польща і Угорщина хотіли "свої куски". Воювати проти всіх Чехословаччина не могла.
Це не зовсім так. Чехословаччина була готова оборонятись, бо СРСР обвцяв їй весь час підтримку, на яку вона дуже розраховувала. Але яа дійшло до діла, москва їх кинула.
Щодо заходу - це вже ТЕПЕР очевидно, що той, хто вибирає ганьбу замість війни, отримує і ганьбу і війну. Тоді, мабуть, думка про недопустимість війна превалювала, ось як зара у Маска. Який не бачить, що крим віддали у 2014 без аійни, і саме тому в 2022 отримали і війну, і масові смерті, і ядерні погрози. Доки русня не в стойлі, так воно і буде
ДО чого тут СРСР? СРСР не міг допомогти, тому що не мав спільного кордону з Чехословаччиною, а Польща логічно не пропустила б їх війська.
Таке було ЗАВЖДИ! Захід тупо кинув чехів(заради своїх інтересів) і зробив це ДУЖЕ цинічно.
Зараз Захід помагає нам тільки з однієї причини - він сильний, а РФ слабка. І якби РФ за тиждень взяла Київ, скоріш за все допомога від Заходу була б мізерною.
GALeon написав:Миллиардер высказался о текущей ситуации в Украине у себя в Twitter
Сьогодні акції тесли вниз на 23,23$. Можливо планує відкупитись. Потім щось скаже багатообіцяюче - акції вверх і на продаж. Як гіпотеза.
Фурса протилежної думки - оскільки акції тесли вниз, то навздогін хайп від Маска, щоб переключити акценти:
Коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Тесла різко падає. Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим та компроміс із Путіним. Знаючи, яку реакцію це викличе у преси. Цей твіт не для українців. І цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все ж таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. До цього твіту. https://minfin.com.ua/ua/2022/10/04/93318957/
yanyura написав:Глава Болгарии Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы, относительно членства Украины в НАТО.
Хороший подарунок раша пропаганді з рук найвеличнішого...
У Болгарії повідомляють про вибух на військовому заводі "Арсенал", внаслідок якого троє людей загинули і ще кілька отримали поранення. https://nova.bg/news/view/2022/10/04/385239/взрив-в-завод-арсенал-взе-три-жертви-видео/
Як гадаєте, кого звинуватить раша попаганда і звідки вуха стирчать? (риторичне)
fler написав:Ширше треба мислити, розглядати варіанти "залякування", "торгівля", "вказівки збоку сильніших" тощо.
Трое мобилизованных погибли в российском регионе В учебном центре Минобороны Свердловской области погибли трое мобилизованных россиян
В Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации в стране. Об этом сообщает ЕАН.
Как стало известно, двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался после отправки домой. Эту информацию изданию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — передает издание слова парламентария.
В свою очередь, омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что двое погибших прибыли из Курганской области, пишет E1.ru. По ее словам, расследованием происшествий занимается военно-следственное управление Еланского гарнизона. «Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи», — рассказала Мерзлякова.
Ранее Baza сообщала, что тело покончившего с собой мобилизованного обнаружили в столовой учебного танкового центра. Рядом с телом 46-летнего мужчины нашли лезвие.