Додано: Вів 04 жов, 2022 20:22

Смысл считать сбитые самолёты, если все равно сдаваться?

Був заочно позбавлений громадянства та за дезертирство засуджений до смертної кари (за іншими джерелами до 6-річного ув'язнення)

если мы говорим об французской армии, то смысл естьлетчики сражались отважно и геройски выполняли свой долга сдача севера произошла из-за того, что французы наступили на грабли (их генеральный штаб оказался полными болванами, впрочем как сегодня и российский ГШ)У 1939 році(це як ОПЗЖ у нас)Моріс Торез(Медведчук?) був інтернований, а після початку Другої світової війни був направлений в армію, де служив резервістом в 3-му саперному батальйоні під Аррасом. В жовтні 1939 він дезертирував з армії та через Бельгію за наказом з Кремля втік до Москви[8].. Під час війни працював в Москві в керівництві Комінтерну. В 1944 році після звільнення Франції від німецьких окупантів помилуваний де Голлем.[9] і відновив свою діяльність.оці всі помилки європейських країн (Франція, Італія (Пальміро Тояльтті)-де комуністи рвались до влади майже 20 післявоєнних років, Європа пожинає сьогодніВ августе 1964 года Тольятти находился на отдыхе и лечении в Крыму. Во время посещения детского лагеря «Артек».(навичок?)