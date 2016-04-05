sergey_sryvkin написав:Тому зара вже має бути присутнє розуміння
США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 625 миллионов долларов, — сообщил Байден в разговоре с Зеленским
В него войдут: ▪️4 пусковые установки HIMARS ▪️Больше боеприпасов HIMARS ▪️200 противоминных машин ▪️Больше артиллерийских систем ▪️Артиллерийские снаряды для гаубиц ▪️Минное и подрывное оборудование ▪️Дополнительное неопределенное оружие ▪️Дополнительное оборудование
ми зростали на цих міфах тому що не мали доступу до інформації, читали тільки спогади радянських маршалів/генералів написаних навіть не в часи Хрущева, а більше в часи Брежнева (тобто датовані не раніше 1965року), а за 20 років можне і не таке навигадувати, тим паче, що майже ніхто детально не пише про поразки,а тільки про перемоги (не маю сумніву, що історію цієї війни будуть писати так само)
поширювався лозунг "Краще рабство, ніж війна".
на цьому фронті пропаганди яктивно працювали французьскі комуністи (Морис Терез), які шкодили на гроші срср
Франция пусть и сбила немало самолётов, но по факту быстро сдала север и сформировала откровенно коллаборационистское правительство Виши на юге. И на дальнейших ход войны практически не влияла. Смысл считать сбитые самолёты, если все равно сдаваться?
Да, а Морис был тОрез, даже город такой есть на Донбассе.
Смысл считать сбитые самолёты, если все равно сдаваться?
если мы говорим об французской армии, то смысл есть летчики сражались отважно и геройски выполняли свой долг
а сдача севера произошла из-за того, что французы наступили на грабли (их генеральный штаб оказался полными болванами, впрочем как сегодня и российский ГШ)
У 1939 році Французька Комуністична Партія підтримала агресію Третього Рейху проти Франції і тому була заборонена.(це як ОПЗЖ у нас)
Моріс Торез(Медведчук?) був інтернований, а після початку Другої світової війни був направлений в армію, де служив резервістом в 3-му саперному батальйоні під Аррасом. В жовтні 1939 він дезертирував з армії та через Бельгію за наказом з Кремля втік до Москви[8]. Був заочно позбавлений громадянства та за дезертирство засуджений до смертної кари (за іншими джерелами до 6-річного ув'язнення). Під час війни працював в Москві в керівництві Комінтерну. В 1944 році після звільнення Франції від німецьких окупантів помилуваний де Голлем. В листопаді 1944 був доставлений у Францію персональним літаком Сталіна[9] і відновив свою діяльність.
оці всі помилки європейських країн (Франція, Італія (Пальміро Тояльтті)-де комуністи рвались до влади майже 20 післявоєнних років, Європа пожинає сьогодні
В августе 1964 года Тольятти находился на отдыхе и лечении в Крыму. Во время посещения детского лагеря «Артек» потерял сознание и вскоре, 21 августа, умер.(навичок?)
prodigy написав:сьогодні дуже гарні новини з Південного Фронту, "єто просто праздник какой-то" (караьас барабас)
буде дуже цікаво наступні дні (може навіть тиждень)
СЛАВА ЗСУ!
Так! Наші соцмережі на вухах, а виття на болотах підтверджує наші успіхи раніше Генштабу Слава ЗСУ! Боже, бережи наших котиків! Тим часом, у Світовому банку щось знають : Світовий банк покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 2,1 до 3,3%. А 2024 року він досягне 4,1%. Очікується, що зростання відновиться у 2023 році, але залишиться слабким, а зусилля щодо відновлення наберуть оберти до кінця 2024. https://hvylya.net/news/260331-vsemirny ... ki-ukrainy
prodigy написав:сьогодні дуже гарні новини з Південного Фронту, "єто просто праздник какой-то" (караьас барабас) ... буде дуже цікаво наступні дні (може навіть тиждень)
СЛАВА ЗСУ!
Думаю, уже сегодня, после ночного обновления карты https://deepstatemap.live/#10/46.9535/33.0949 там появятся новые освобожденные населенные пункты Херсонщины. Обращайте внимание на участок Дудчаны-Меловое и северо-северо-запад от Мелового.
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Результати референдуму у Великій Олександрівці
✅Повернення в склад України - 100%
🖊Голова комісії: ЗСУ 🖊Члени комісії: бійці УДА 🖊Спостерігачі: DeepStateUA team
Смысл считать сбитые самолёты, если все равно сдаваться?
если мы говорим об французской армии, то смысл есть
Перечитайте сообщение, на которое вы отвечали. Мы говорим о факте сдачи в 1940 году. Это не миф, это факт, он никем не оспаривается. Роль Франции в той войне не нулевая, но, скажем так, "символическая".