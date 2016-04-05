drevlyanin написав:Ага, як грошовий потік всох, так відразу і каїтися почав. А поки від яника бабоси отримував-соловейком співав. А на рахунок розслідування-хто зазвичай голосніше всіх кричить: "тримай злодія"?
Ті, хто отримував гроші, будували "хатинки", я не знайшов інфи, що Чорновіл отримував гроші від регіоналів, живе він досить скромно. Він переметнувся до пр, бо помилково вважав винним у смерті батька Ющенка, про що зараз шкодує, як і про своє недовге перебування в пр. Звісно, кожен сам визначає, які помилки він може пробачити іншому. Наприклад, я теж не можу пробачити найвеличнішому багато його помилок, тим паче, що вибачатись за них ніхто не збирається.
В Союзі Холодильник переміг Телевізор. В РФ Телевізор переміг Холодильник, але той покликав на допомогу свого старшого брата Рефрежиратора.(с) Цікаво, кацапи хоч усвідомлюють наслідки ядерного удару по Україні, не для нас, а для себе, своєї армії? Невже місяці війни їх нічому не навчили, якісь опитування проводились?
lapay написав:Цікаво, кацапи хоч усвідомлюють наслідки ядерного удару по Україні, не для нас, а для себе, своєї армії? Невже місяці війни їх нічому не навчили, якісь опитування проводились?
Як би Ви жили в раші, то теж не усвідомляли. Ви просто не розумїєте міць тої пропаганди. Коли тут розповідають що кацапи таки, сяки, але ніхто не наважується сказати що відсотків 20 там живуть етнічні українці і вони на 90% піддержують те мракобєсіє. Вони на стільки довіряють свому вождю, що як той скаже що треба цибнути в воду раді расєї, то ті стрибнуть. Да є інстинкт самосбереження і деякі тікають від могилізації, але є і куча добровольців. Не знаю чи правда, але їх СМІ пишуть що 70 тис подали заявку на їх "госуслугах" Тому навіть ядерну війну вони примуть, тому що не усвідомляють що вона їх достане. Вождь сказав що вони в рай, значить в рай. Все остальне, то фейки. До речі я розмовляв з росіянкою (етнічною нашою) на початку війни. Розказував про сценарій ядерної війни. Що ідіот може розпочати ядерну війну. На що було сказано що це ви нам загрожуєте ядерною зброєю. Там не пробивна стіна.
В Москве за лето из СК уволились почти 100 следователей. Это более 10% от всего штата ГСУ СК РФ по Москве, сообщают источники ASTRA.
«О том, что такой огромный кадровый отток, вопрос поднимался даже на внутреннем совещании. Озвучивалось, что по собственному желанию за июль-август ушли более 90 следователей. Весь штат ГСУ СК РФ по Москве — около 700 человек. Такого большого оттока специалистов не было уже очень давно. Уходят в основном достаточно опытные специалисты (капитаны-подполковники), или, наоборот, совсем молодые», — рассказывает один из источников.
Другой источник, на вопрос, чем он может объяснить такое количество увольнений в ведомстве, отвечает так:
«В СК с декабря прошлого года отсутствует обеспечение бумагой, канцелярскими товарами, все необходимое для работы покупают сами следователи на свою и так не высокую зарплату. Более того, с 1 июня уволили всех водителей, теперь следователи на места происшествий добираются своим ходом, часто даже на метро. Многие устали от того, что у сотрудников ГСУ СК по Москве — строгий запрет на выезд за границу, при этом законного обоснования этому никто предоставить не может», — утверждает источник.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона нет денег для выплат мобилизованным гражданам:
«В Омской области дефицит бюджета более 13 млрд рублей. Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета».
В связи с этим Бурков предпочел переложить нагрузку на бизнес, «настоятельно рекомендуя» ему выплатить мобилизованным сумму в размере месячной зарплаты. Таким образом, у предприятий отбирают одновременно и сотрудников, и деньги.
Так Бурков отреагировал на обращение мобилизованных, которое «Сота» публиковала вчера.
в середине 90х я часто бывал в Москве, и помню эти богатства, люди стояли живым коридором на площади 3х вокзалов все что то продавали, в основном предметы быта, б/у, прямо из квартиры, жрать было нечего. Еда по талонам и очередь как в мавзолей. С Рязани ехали электричками в мск чтобы продать ковёр и купить еды
К счастью Украина не видела в 90е такого богатства, еда по крайней мере была, и все остальное +/- тоже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 жов, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Дізнався, що справжнім володарем відпусток є "комбриг". І наразі він невдоволений (гм... з таким то "позивним") і відпустки більше не дає. Здається через те, що кілька людей не вернулись назад, а тут не досить героїчно (зовсім мало вбитих) відвойовуємо накопані навесні і втрачені влітку ямки. Дедалі сильніше відчуття, ніби війна -- це дитсадок... Копання ямок, смоктання в них печеньок, ружбайки на які дехто дочеплює аби побільші глушники чи магазини. І от тепер ще й це (в перекладі на зрозумілу): „ааааааа, чого вони зі мною не хочуть гратись”, „ааааа, це моя пісочниця, проженіть з неї цих чужих...” Де вихователі? Чому вони не займуться "втікачами" (і як? навколо дитсадків завжди ж міцна огорожа...), не дадуть інших "гравців", і не скерують увагу на вже наявні пісочниці? Чи це не помогло би? Чи може така поведінка -- якраз вихователями і зумовлена?? Втім, от цього я не зрозумів би. Вимагати повне занурення в дитинство від людей середнього віку, більшість з яких вперше взяла в руки зброю навесні 2022p. А їм ще й не дають необмежений доступ до "еліксиру молодості". Нелогічно якось.
і про "не посилали"
До речі, передбачаю, що у майбутньому будуть скарги на ЗСУ, військових. Щось типу "ми вас туди не посилали". Пробую наперед зробити сухі статистичні розхунки, що таки ж "посилали"... Бо ЗСУ нині чомусь теж так само важко як у другу світову було US Navy. Ті роками не могли відіслати моряків додому. viewtopic.php?p=5493450#p5493450 І ЗСУ вже півроку не може відправити солдатів з ДонБасу аж світ за очі -- за Збруч. Навіть своїм ходом. Лише на жалюгідні 10діб і то дуже маленькими групками. І навіть це вже з перебоями...
Невже це завдяки ухилянтам так важко і з ротаціями, і з довгими та частими відпустками? Чи тупо назло так зроблено, поки натовпи людей безуспішно ломляться у військомати, а якісь падлюки не пускають їх на фронт ..? Але де фото-відео цих натовпів?? А якщо таки ні, то всі ці дописи я вже пишу не в розрахунку, що ротації таки будуть, а на майбутнє. Коли казатимуть "ми вас туди не посилали, і "треба було пропустити добровольців, які би забезплатно воювали", і "ви всьо врьотє..." -- ці дописи будуть на згадку, що таки ж посилали. Руками своїх "слуг" і їхніх підлеглих у військоматах, і своєю мовчазною одностайністю, що так і має бути, коли 1-2-4% беззмінно воює за всіх-всіх. Говорити, що "не посилали" -- можуть лише ті, хто сам воював належний строк. От, наприклад, якщо вважати, що війна вже 8 років, і якщо рахувати холодну частину [2015-2021] просто, а гарячу [2014 і 2022] -- як місяць за три, то вже маємо 7років+(~2*3)=~13років=~156місяців. І нехай у країні 40млн людей. А на фронті, припустімо, в середньому було 0.2млн. Всього вже назбиралось (дуже приблизно) 156міс*0.2млн =31.2млн людино-місяців. Отже, аби казати, що "не посилали", то кожен у країні мав би протриматись на фронті вже майже цілий місяць у якомусь 2016 (з його "перемир'ями"), або півтора тижні -- нині. 31.2/40=0.78місяця. Немовлята і діти не воюють -- отже вони послали (заочно) дорослих, аби потім не жити під москвинським чоботом. Жінки не воюють (всюди у світі, крім Їзраїлю??? і дуже вибірково у США) -- отже вони посилають воювати чоловіків, аби не бути згвалтованими, вбитими, і викинутими десь у лісі... Вважати людям, що вони податками оплачують свою участь -- наразі не варіант. Нині податки добре якщо покривають мирне життя. Військовим платить фактично Захід (допомогами). Але якби й припустити, що самі -- спробуйте внести свою зарплату в калькулятор на cost.ua і прорахувати скільки років треба працювати аби оплатити місяць-тиждень війни на фронті. Причому, ринкову ціну цього місяця ми ще не знаємо, бо від нинішнього забезпечення (повне нехай ~200т/міс) майже всі чомусь крутять носами і на фронт не рвуться...
Ще одна група "трушних непосилателів" -- то особи, що від початку мріяли про окупацію України... Про жалюгідне існування в ролі друго- чи третьо-сортних. Й існувати довелось би десь у колгоспах незаселених (нині) сіл. Бо квартири в Києвах і т.п. довелось би зі щасливим виразом мордочок подарувати кадирівцям, москвинам та ін. "вищим расам". А коли вони, не впоравшись з унітазами, все загадять -- то наступну їм квартиру. І так до нескінченості... Тобто -- жити десь так як у КНДР. Але не задля свого "вождя" і його ядерної програми, а просто на утримання окупантів... Але скільки таких "любителів" в Україні є? Вони й досі чомусь(!?) мають громадянські права, ходять на вибори, голосують за опзж чи шаріїв... Але тут все правдиво. Такі й справді "не посилали". Пропоную всім їм видати паспорт негромадян з гордим надписом "не посилали!"
Bobua ще лукаша тре зачепити, хозяйственника. Коли на гвинтокрилі пролетів весь маршрут, по якому орки потім рушили завойовувати. В Житомир літав, на колгоспну виставку + суходолом техніку тягнув, розвідували , як то там "пройдем/не пройдем".
«Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружественны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец гордиться, что у нас такие хорошие соседи и хорошие отношения», – сказал Президент Украины в начале встречи. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что сегодня они с Владимиром Зеленским встречаются, чтобы еще раз «сверить часы» и обсудить повестку дня. Также он заверил Владимира Зеленского, что Украина никогда не будет иметь проблем на белорусской границе. "Вы вообще никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Bobua написав:До речі, передбачаю, що у майбутньому будуть скарги на ЗСУ, військових. Щось типу "ми вас туди не посилали".
Щодо "непосилали" - ви можете, як долярчик, зараз сказати, що вам тут заздрять, але з одного боку я абсолютно згоден, що є купа любителів совка, які вас ненавидять, бо ви заважаєте їм жити в совку. Є чиновники, яким ви псуваватимете статистику. Але разом з тим, варто й тверезо дивитися правді в очі: при мільйоні УБД якихось особливих пільг для них держава й суспільство забезпечити не зможуть.