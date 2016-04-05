Додано: Сер 05 жов, 2022 07:52

lapay написав: Цікаво, кацапи хоч усвідомлюють наслідки ядерного удару по Україні, не для нас, а для себе, своєї армії? Невже місяці війни їх нічому не навчили, якісь опитування проводились? Цікаво, кацапи хоч усвідомлюють наслідки ядерного удару по Україні, не для нас, а для себе, своєї армії? Невже місяці війни їх нічому не навчили, якісь опитування проводились?

Як би Ви жили в раші, то теж не усвідомляли. Ви просто не розумїєте міць тої пропаганди. Коли тут розповідають що кацапи таки, сяки, але ніхто не наважується сказати що відсотків 20 там живуть етнічні українці і вони на 90% піддержують те мракобєсіє. Вони на стільки довіряють свому вождю, що як той скаже що треба цибнути в воду раді расєї, то ті стрибнуть. Да є інстинкт самосбереження і деякі тікають від могилізації, але є і куча добровольців. Не знаю чи правда, але їх СМІ пишуть що 70 тис подали заявку на їх "госуслугах" Тому навіть ядерну війну вони примуть, тому що не усвідомляють що вона їх достане. Вождь сказав що вони в рай, значить в рай. Все остальне, то фейки. До речі я розмовляв з росіянкою (етнічною нашою) на початку війни. Розказував про сценарій ядерної війни. Що ідіот може розпочати ядерну війну. На що було сказано що це ви нам загрожуєте ядерною зброєю. Там не пробивна стіна.