drevlyanin написав:Ага, як грошовий потік всох, так відразу і каїтися почав. А поки від яника бабоси отримував-соловейком співав. А на рахунок розслідування-хто зазвичай голосніше всіх кричить: "тримай злодія"?
Ті, хто отримував гроші, будували "хатинки", я не знайшов інфи, що Чорновіл отримував гроші від регіоналів, живе він досить скромно. Він переметнувся до пр, бо помилково вважав винним у смерті батька Ющенка, про що зараз шкодує, як і про своє недовге перебування в пр. Звісно, кожен сам визначає, які помилки він може пробачити іншому. Наприклад, я теж не можу пробачити найвеличнішому багато його помилок, тим паче, що вибачатись за них ніхто не збирається.
В Союзі Холодильник переміг Телевізор. В РФ Телевізор переміг Холодильник, але той покликав на допомогу свого старшого брата Рефрежиратора.(с) Цікаво, кацапи хоч усвідомлюють наслідки ядерного удару по Україні, не для нас, а для себе, своєї армії? Невже місяці війни їх нічому не навчили, якісь опитування проводились?
lapay написав:Цікаво, кацапи хоч усвідомлюють наслідки ядерного удару по Україні, не для нас, а для себе, своєї армії? Невже місяці війни їх нічому не навчили, якісь опитування проводились?
Як би Ви жили в раші, то теж не усвідомляли. Ви просто не розумїєте міць тої пропаганди. Коли тут розповідають що кацапи таки, сяки, але ніхто не наважується сказати що відсотків 20 там живуть етнічні українці і вони на 90% піддержують те мракобєсіє. Вони на стільки довіряють свому вождю, що як той скаже що треба цибнути в воду раді расєї, то ті стрибнуть. Да є інстинкт самосбереження і деякі тікають від могилізації, але є і куча добровольців. Не знаю чи правда, але їх СМІ пишуть що 70 тис подали заявку на їх "госуслугах" Тому навіть ядерну війну вони примуть, тому що не усвідомляють що вона їх достане. Вождь сказав що вони в рай, значить в рай. Все остальне, то фейки. До речі я розмовляв з росіянкою (етнічною нашою) на початку війни. Розказував про сценарій ядерної війни. Що ідіот може розпочати ядерну війну. На що було сказано що це ви нам загрожуєте ядерною зброєю. Там не пробивна стіна.
В Москве за лето из СК уволились почти 100 следователей. Это более 10% от всего штата ГСУ СК РФ по Москве, сообщают источники ASTRA.
«О том, что такой огромный кадровый отток, вопрос поднимался даже на внутреннем совещании. Озвучивалось, что по собственному желанию за июль-август ушли более 90 следователей. Весь штат ГСУ СК РФ по Москве — около 700 человек. Такого большого оттока специалистов не было уже очень давно. Уходят в основном достаточно опытные специалисты (капитаны-подполковники), или, наоборот, совсем молодые», — рассказывает один из источников.
Другой источник, на вопрос, чем он может объяснить такое количество увольнений в ведомстве, отвечает так:
«В СК с декабря прошлого года отсутствует обеспечение бумагой, канцелярскими товарами, все необходимое для работы покупают сами следователи на свою и так не высокую зарплату. Более того, с 1 июня уволили всех водителей, теперь следователи на места происшествий добираются своим ходом, часто даже на метро. Многие устали от того, что у сотрудников ГСУ СК по Москве — строгий запрет на выезд за границу, при этом законного обоснования этому никто предоставить не может», — утверждает источник.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона нет денег для выплат мобилизованным гражданам:
«В Омской области дефицит бюджета более 13 млрд рублей. Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета».
В связи с этим Бурков предпочел переложить нагрузку на бизнес, «настоятельно рекомендуя» ему выплатить мобилизованным сумму в размере месячной зарплаты. Таким образом, у предприятий отбирают одновременно и сотрудников, и деньги.
Так Бурков отреагировал на обращение мобилизованных, которое «Сота» публиковала вчера.
в середине 90х я часто бывал в Москве, и помню эти богатства, люди стояли живым коридором на площади 3х вокзалов все что то продавали, в основном предметы быта, б/у, прямо из квартиры, жрать было нечего. Еда по талонам и очередь как в мавзолей. С Рязани ехали электричками в мск чтобы продать ковёр и купить еды
К счастью Украина не видела в 90е такого богатства, еда по крайней мере была, и все остальное +/- тоже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 жов, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Bobua ще лукаша тре зачепити, хозяйственника. Коли на гвинтокрилі пролетів весь маршрут, по якому орки потім рушили завойовувати. В Житомир літав, на колгоспну виставку + суходолом техніку тягнув, розвідували , як то там "пройдем/не пройдем".
«Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружественны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец гордиться, что у нас такие хорошие соседи и хорошие отношения», – сказал Президент Украины в начале встречи. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что сегодня они с Владимиром Зеленским встречаются, чтобы еще раз «сверить часы» и обсудить повестку дня. Также он заверил Владимира Зеленского, что Украина никогда не будет иметь проблем на белорусской границе. "Вы вообще никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Bobua написав:До речі, передбачаю, що у майбутньому будуть скарги на ЗСУ, військових. Щось типу "ми вас туди не посилали".
Щодо "непосилали" - ви можете, як долярчик, зараз сказати, що вам тут заздрять, але з одного боку я абсолютно згоден, що є купа любителів совка, які вас ненавидять, бо ви заважаєте їм жити в совку. Є чиновники, яким ви псуваватимете статистику. Але разом з тим, варто й тверезо дивитися правді в очі: при мільйоні УБД якихось особливих пільг для них держава й суспільство забезпечити не зможуть.
vitaliian написав:Путину докладывают о происшествии на фронте в Донецкой области, там боец ЧВК "Вагнера" во время конфликта застрелил подполковника российской армии. Инцидент пытаются замять и не допустить огласки.
Цікаво, після того, як Пригожин підтримав Кадирова, побільшало "інсайдів" про конфлікти між вагнерівцями і силовиками. Соупадєніє?