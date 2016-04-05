Додано: Сер 05 жов, 2022 08:03

В Москве за лето из СК уволились почти 100 следователей. Это более 10% от всего штата ГСУ СК РФ по Москве, сообщают источники ASTRA.



«О том, что такой огромный кадровый отток, вопрос поднимался даже на внутреннем совещании. Озвучивалось, что по собственному желанию за июль-август ушли более 90 следователей. Весь штат ГСУ СК РФ по Москве — около 700 человек. Такого большого оттока специалистов не было уже очень давно. Уходят в основном достаточно опытные специалисты (капитаны-подполковники), или, наоборот, совсем молодые», — рассказывает один из источников.



Другой источник, на вопрос, чем он может объяснить такое количество увольнений в ведомстве, отвечает так:



«В СК с декабря прошлого года отсутствует обеспечение бумагой, канцелярскими товарами, все необходимое для работы покупают сами следователи на свою и так не высокую зарплату. Более того, с 1 июня уволили всех водителей, теперь следователи на места происшествий добираются своим ходом, часто даже на метро. Многие устали от того, что у сотрудников ГСУ СК по Москве — строгий запрет на выезд за границу, при этом законного обоснования этому никто предоставить не может», — утверждает источник.





Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона нет денег для выплат мобилизованным гражданам:



«В Омской области дефицит бюджета более 13 млрд рублей. Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета».



В связи с этим Бурков предпочел переложить нагрузку на бизнес, «настоятельно рекомендуя» ему выплатить мобилизованным сумму в размере месячной зарплаты. Таким образом, у предприятий отбирают одновременно и сотрудников, и деньги.



Так Бурков отреагировал на обращение мобилизованных, которое «Сота» публиковала вчера.





Вот доказательство взятое из вражеского же каналав середине 90х я часто бывал в Москве, и помню эти богатства, люди стояли живым коридором на площади 3х вокзалов все что то продавали, в основном предметы быта, б/у, прямо из квартиры, жрать было нечего. Еда по талонам и очередь как в мавзолей. С Рязани ехали электричками в мск чтобы продать ковёр и купить едыК счастью Украина не видела в 90е такого богатства, еда по крайней мере была, и все остальное +/- тоже.