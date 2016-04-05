Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:18
Schmit
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:22
Schmit я не впевнений, чи маю право це робити, але попросив би Вас не публікувати відео від цього дідуся, оскільки він подає недостовірну інформацію і доволі неграмотно. Такий собі "технічний арестович"...
sashaqbl
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:08
миллиарды бюджета изчесли, Соловьев спрашивает: а где всё?
регионы должны собирать средства с населения на обмундирование
prodigy
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:13
Hotab написав: yanyura написав:
Обращайте внимание на участок Дудчаны-Меловое и северо-северо-запад от Мелового.
Здається західна частина (за водоймою) Дудчан не звільнена ще була ввечері. До Мілового далеко. Що ви маєте на увазі?
Доречі, вас звільнили, чи ви на лівому березі?
Гуглоперевод:
4 октября 2022 г. Украинские силы продолжают продвигаться на юг и освободили Дудчаны и Петропавловку. Сообщается, что российские войска перегруппировываются в Мылове. https://militaryland.net/news/invasion- ... son-front/
И из комментов там же:
20 час 04.10 22 Массовый отход русских из южных Дудчан и Украины, нападающих и освобождающих села, вплоть до моста за пределами Мылова и многих районов к западу от него. https://militaryland.net/news/invasion- ... mment-5665 21 час 04.10 22 Массированному отходу подвергаются в основном районы северо-западнее Дудчан, большая часть линии только что исчезла, вплоть до аэродрома Борозенское и Брускунского южнее Давыдов Брод. https://militaryland.net/news/invasion- ... mment-5668 21 час 04.10 22 По данным Ukraine Live Map, Борозенское все еще удерживается Ruscist/Ruscom, но они покинули аэродром сразу к северо-северо-востоку от него. https://militaryland.net/news/invasion- ... mment-5669 9 час 05.10.22 Дудчаны БЫЛИ второй линией с востока на запад на северном берегу Днепра. 🙂 От него уже отказались из-за перебазирования второй линии на Mylove, но если не получится, то третья линия - Берислав. https://militaryland.net/news/invasion- ... mment-5678
deepstatemap об этом пока молчит, т.к. там используют только официально подтвержденные ГШ ЗСУ.
Я на левом берегу и до меня по прямой от Новой Каховки больше 50 км.
Вчера и у нас поселились орки - заехало порядка 10 кунгов. Пока другой техники нет. Но только пока.
yanyura
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:40
Goodman написав: vitaliian
дописивай - биль по мнению "Генерал СВР" , а то прийдет юрист и устроит тут ато.
Источник: НЕ генерал свр
https://t.me/babel/22845?single
на видео попал удар дроном по Белой Церкви
❗️Нічна атака БПЛА «Шахід-136»
Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе. — О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було. — Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини. Шість дронів було збито авіацією ЗСУ. Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома. Відомо про одну постраждалу людину. Загалом за ніч було запущено близько 16 дронів. https://t.me/irpingrisha/10787
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vitaliian
в Сер 05 жов, 2022 10:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:43
Faceless
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Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов
vitaliian
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:57
vitaliian написав: Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов
У літніх людей повно, та й в сільській місцевості по старим технологіям і у відносно молодих повно
Faceless
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