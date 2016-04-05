Schmit я не впевнений, чи маю право це робити, але попросив би Вас не публікувати відео від цього дідуся, оскільки він подає недостовірну інформацію і доволі неграмотно. Такий собі "технічний арестович"...
9 час 05.10.22 Дудчаны БЫЛИ второй линией с востока на запад на северном берегу Днепра. 🙂 От него уже отказались из-за перебазирования второй линии на Mylove, но если не получится, то третья линия - Берислав.
Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.
— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.
— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини. Шість дронів було збито авіацією ЗСУ. Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома. Відомо про одну постраждалу людину.
Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.
— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.
— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини. Шість дронів було збито авіацією ЗСУ. Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома. Відомо про одну постраждалу людину.