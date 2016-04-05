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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2381238223832384>
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:26

  otg написав:
  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian дописивай - биль по мнению "Генерал СВР" , а то прийдет юрист и устроит тут ато.

Источник: НЕ генерал свр

https://t.me/babel/22845?single
на видео попал удар дроном по Белой Церкви

❗️Нічна атака БПЛА «Шахід-136»

Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.

— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.

— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини.
Шість дронів було збито авіацією ЗСУ.
Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома.
Відомо про одну постраждалу людину.

Загалом за ніч було запущено близько 16 дронів.

https://t.me/irpingrisha/10787
Если правда про 1000 дронов, то печально. Была инфа что Израиль разбомбил их завод. Видимо лапша.

~300
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Моль сегодня снова будет вещать?))) Переименуют СВО в КТО?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:32

"5493809:edvardd"]
  otg написав:
  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian дописивай - биль по мнению "Генерал СВР" , а то прийдет юрист и устроит тут ато.

Источник: НЕ генерал свр

https://t.me/babel/22845?single
на видео попал удар дроном по Белой Церкви

❗️Нічна атака БПЛА «Шахід-136»

Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.

— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.

— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини.
Шість дронів було збито авіацією ЗСУ.
Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома.
Відомо про одну постраждалу людину.

Загалом за ніч було запущено близько 16 дронів.

https://t.me/irpingrisha/10787
Если правда про 1000 дронов, то печально. Была инфа что Израиль разбомбил их завод. Видимо лапша.

~300[/quote]
Було три транспортних літака з ірана в москалію. 1000 не влізе , а 300 - так. І завод таки розбомбили, в сірії.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:55

  maxprofit написав:"5493809:edvardd"]
  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian дописивай - биль по мнению "Генерал СВР" , а то прийдет юрист и устроит тут ато.

Источник: НЕ генерал свр

https://t.me/babel/22845?single
на видео попал удар дроном по Белой Церкви

❗️Нічна атака БПЛА «Шахід-136»

Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.

— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.

— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини.
Шість дронів було збито авіацією ЗСУ.
Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома.
Відомо про одну постраждалу людину.

Загалом за ніч було запущено близько 16 дронів.

https://t.me/irpingrisha/10787
Если правда про 1000 дронов, то печально. Была инфа что Израиль разбомбил их завод. Видимо лапша.

~300[/quote]
Було три транспортних літака з ірана в москалію. 1000 не влізе , а 300 - так. І завод таки розбомбили, в сірії.[/quote]
завод ещё в Таджи-узбекистане, точно не помню...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Cтраны ЕС согласовали новые санкции против РФ
    БРЮССЕЛЬ, 5 октября. . Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против РФ. Со ссылкой на источники в Брюсселе об этом сообщило в среду информационное агентство СTK.
    «Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян», — отмечается в сообщении.
    Уже восьмой пакет антироссийских санкций, как предполагается, будет вынесен на обсуждение неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС. Он состоится в четверг и пятницу, 6 и 7 октября, в Праге.
    Новые санкции ЕС в отношении России, которые страны сообщества согласовали в среду, предполагают, в частности, запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям. Об этом сообщается в Twitter председательства Чехии в Совете ЕС.
    Отмечается, что ЕС запретит также импорт из России продукции машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет. Кроме того, предполагается введение запрета на предоставление российским предприятиям услуг сферы IT и инжиниринга, а также юридических услуг.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:04

Сегодня активно распространяют сообщения, что возможно очередное выступление Путина, где он объявит о смене формата спецоперации на контртеррористическую и объявит о введении военного положения в ряде областей, включая и новые регионы.

«Всё идёт по плану». В строгом соответствии. В планах чётко указано: 224 день спецоперации, вводим военное положение.

Никаких отклонений. Прямо как написано.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:08

  vitaliian написав:Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов

это тоже самое что сказать---я думал на вазах и ланосах никто не ездит ведь на инфинити намного удобнее.....люди живут по средствам
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:10

  edvardd написав:
  maxprofit написав:
  edvardd написав:[quote="5493791:vitalian]
[quote]❗️Нічна атака БПЛА «Шахід-136»
Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.

Загалом за ніч було запущено близько 16 дронів.[/quote]
https://t.me/irpingrisha/10787[/quote]Если правда про 1000 дронов, то печально. Была инфа что Израиль разбомбил их завод. Видимо лапша.[/quote]
~300[/quote]
Було три транспортних літака з ірана в москалію. 1000 не влізе , а 300 - так. І завод таки розбомбили, в сірії.[/quote]
завод ещё в Таджи-узбекистане, точно не помню...[/quote][/quote][/quote]


Хай їм грець, ми не гірші:
Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена. Також у Мінцифри розповіли про навчання операторів керувати безпілотниками - 17 шкіл підписали договір про співпрацю, щоб разом навчати професійних операторів. Тренінги пройшли вже понад 1000 військових.
Крім того, постійно йде постачання бпла за донати - безліч повідомлень у новинах та соцмережах.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хай їм грець, ми не гірші:
Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена.

Це ударні (типу байрактар) чи камікадзе? Впринципі 1000 дронів вистачить щоб розвалити половину російської промисловості. Але з новин було тільки пару ударів по касапським нафтобазам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:32

  BIGor написав:
  fler написав:Хай їм грець, ми не гірші:
Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена.

Це ударні (типу байрактар) чи камікадзе? Впринципі 1000 дронів вистачить щоб розвалити половину російської промисловості. Але з новин було тільки пару ударів по касапським нафтобазам.

Це взагалі про спостережні дрони, скоріш за все ...
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