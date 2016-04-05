Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.
— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.
— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини. Шість дронів було збито авіацією ЗСУ. Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома. Відомо про одну постраждалу людину.
Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.
— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.
— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини. Шість дронів було збито авіацією ЗСУ. Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома. Відомо про одну постраждалу людину.
Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.
— О 23 годині декілька БПЛА було запущено вздовж Миколаївської області та у напрямку Дніпропетровщини. На Одещині та Дніпропетровщині відпрацювало ППО. Влучань не було.
— Близько першої ночі велика группа БПЛА була запущена з території Херсонщини у напрямках Одещини та Київщини. Шість дронів було збито авіацією ЗСУ. Решта у кількості 6-7 одиниць долетіла до Білої Церкві і влучила по об'єктах інфраструктури. Точна кількість влучань невідома. Відомо про одну постраждалу людину.
БРЮССЕЛЬ, 5 октября. . Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против РФ. Со ссылкой на источники в Брюсселе об этом сообщило в среду информационное агентство СTK. «Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян», — отмечается в сообщении. Уже восьмой пакет антироссийских санкций, как предполагается, будет вынесен на обсуждение неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС. Он состоится в четверг и пятницу, 6 и 7 октября, в Праге. Новые санкции ЕС в отношении России, которые страны сообщества согласовали в среду, предполагают, в частности, запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям. Об этом сообщается в Twitter председательства Чехии в Совете ЕС. Отмечается, что ЕС запретит также импорт из России продукции машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет. Кроме того, предполагается введение запрета на предоставление российским предприятиям услуг сферы IT и инжиниринга, а также юридических услуг.
Сегодня активно распространяют сообщения, что возможно очередное выступление Путина, где он объявит о смене формата спецоперации на контртеррористическую и объявит о введении военного положения в ряде областей, включая и новые регионы.
«Всё идёт по плану». В строгом соответствии. В планах чётко указано: 224 день спецоперации, вводим военное положение.
edvardd написав:[quote="5493791:vitalian] [quote]❗️Нічна атака БПЛА «Шахід-136» Починаючи з вечора 04.10 по території України було завдано масованого удару іранськими дронами камікадзе.
Загалом за ніч було запущено близько 16 дронів.[/quote] https://t.me/irpingrisha/10787[/quote]Если правда про 1000 дронов, то печально. Была инфа что Израиль разбомбил их завод. Видимо лапша.[/quote] ~300[/quote] Було три транспортних літака з ірана в москалію. 1000 не влізе , а 300 - так. І завод таки розбомбили, в сірії.[/quote] завод ещё в Таджи-узбекистане, точно не помню...[/quote][/quote][/quote]
Хай їм грець, ми не гірші: Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена. Також у Мінцифри розповіли про навчання операторів керувати безпілотниками - 17 шкіл підписали договір про співпрацю, щоб разом навчати професійних операторів. Тренінги пройшли вже понад 1000 військових. Крім того, постійно йде постачання бпла за донати - безліч повідомлень у новинах та соцмережах.
fler написав:Хай їм грець, ми не гірші: Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена.
Це ударні (типу байрактар) чи камікадзе? Впринципі 1000 дронів вистачить щоб розвалити половину російської промисловості. Але з новин було тільки пару ударів по касапським нафтобазам.
fler написав:Хай їм грець, ми не гірші: Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена.
Це ударні (типу байрактар) чи камікадзе? Впринципі 1000 дронів вистачить щоб розвалити половину російської промисловості. Але з новин було тільки пару ударів по касапським нафтобазам.
Це взагалі про спостережні дрони, скоріш за все ...