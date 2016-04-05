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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2381238223832384
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:54

  fler написав:
Хай їм грець, ми не гірші:
Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена. Також у Мінцифри розповіли про навчання операторів керувати безпілотниками - 17 шкіл підписали договір про співпрацю, щоб разом навчати професійних операторів. Тренінги пройшли вже понад 1000 військових.
Крім того, постійно йде постачання бпла за донати - безліч повідомлень у новинах та соцмережах.
То что мы их будем щепать это понятно. Но эти шахиды доставят нам массу проблем. Нужны срочно эффективные средства борьбы с ними.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:59

  maxprofit написав:
  BIGor написав:
  fler написав:Хай їм грець, ми не гірші:
Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена.

Це ударні (типу байрактар) чи камікадзе? Впринципі 1000 дронів вистачить щоб розвалити половину російської промисловості. Але з новин було тільки пару ударів по касапським нафтобазам.

Це взагалі про спостережні дрони, скоріш за все ...


Це сучасні, високотехнологічні, ударні, зі штучним інтелектом та вбудованим тепловізором дрони та безпілотники: UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2.
https://konkurent.ua/publication/104785 ... di-griven/
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:12

  vitaliian написав: Сегодня активно распространяют сообщения, что возможно очередное выступление Путина, где он объявит о смене формата спецоперации на контртеррористическую и объявит о введении военного положения в ряде областей, включая и новые регионы.


В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось
Песков: Решение об изменении статуса специальной военной операции не принималось.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:20

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:До речі, передбачаю, що у майбутньому будуть скарги на ЗСУ, військових. Щось типу "ми вас туди не посилали".

Щодо "непосилали" - ви можете, як долярчик, зараз сказати, що вам тут заздрять, але з одного боку я абсолютно згоден, що є купа любителів совка, які вас ненавидять, бо ви заважаєте їм жити в совку.
Є чиновники, яким ви псуваватимете статистику.
Але разом з тим, варто й тверезо дивитися правді в очі: при мільйоні УБД якихось особливих пільг для них держава й суспільство забезпечити не зможуть.

:shock: :shock: :shock:
Только я не въехал, коим образом в Вашей голове одновременно срослось:
1. Обязательства Государства перед членом общества?
2. Количество операторов Законов оттягивающих все средства бюджета на исполнение Закона?
3. Институт смотрящих? (Что уже давно требуют отношения и регулировки операторами ВСУ)
4. "Закон Украины 2011 года", с трактовкой ст.ст.№1 Конституции Украины:
- а Государство Украина никому, ничего не должно! Оно "делает, что может"!
- За что "кто-то" стал жителем Замков в центре Одессы у тёплого моря.
......................................................................................
Где Государство Украина? - И где организованный криминал во главе институтов Государственной Власти в Украине?
Я не зря давал Вам прямую ссылку на происходящее, последняя: viewtopic.php?p=5493113#p5493113
viewtopic.php?p=5493114#p5493114
Где, открыто Вопросы без ВСУ, в центре Киева не могут быть разрешены.

Вероятно это в Вашем сознании "что-то до конца ещё не сложилось" :?:
Какое отношение имеют "Чиновники" к "Обществу"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 05 жов, 2022 14:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:23

  otg написав:Если правда про 1000 дронов, то печально. Была инфа что Израиль разбомбил их завод. Видимо лапша.

Вероятно "Завод по сборке"?
Тогда тупо сборка, где нибудь в Тольятти.
И филологически - все правы.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов


У літніх людей повно, та й в сільській місцевості по старим технологіям і у відносно молодих буває

Насколько я знаком с "обстановкой", это возможно:
1. Из Запорожской области.
2. Там, до 50% вероятность золотых коронок у очень старых людей, остальное булат "желтого цвета", при чём у большинства относительно молодых.(чего греха таить - со школьной скамьи, это связано с экологией)
3. Качественная Керамика для многих там недоступна.(это по данным до 14го года)
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:19

  otg написав:
  vitaliian написав: Сегодня активно распространяют сообщения, что возможно очередное выступление Путина, где он объявит о смене формата спецоперации на контртеррористическую и объявит о введении военного положения в ряде областей, включая и новые регионы.


В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось
Песков: Решение об изменении статуса специальной военной операции не принималось.

В Кремле просто не хотят портить фюреру новостной фон к днюхе, в пятницу у него 70-летний юбилей. Вот после 7-го октября на Расее может вводиться всё что угодно, вплоть до всеобщего мобилизона и ударов ядеркой, к сожалению.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось
Песков: Решение об изменении статуса специальной военной операции не принималось.

А нема змісту щось міняти, зараз вони вважають частину території України територією педерації - відповідно юридично можуть там тримати строковиків.
Якщо введуть статус КТО на цих територіях - то знову виникне обмеження по використанню строковиків...
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