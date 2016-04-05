fler написав: Хай їм грець, ми не гірші: Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена. Також у Мінцифри розповіли про навчання операторів керувати безпілотниками - 17 шкіл підписали договір про співпрацю, щоб разом навчати професійних операторів. Тренінги пройшли вже понад 1000 військових. Крім того, постійно йде постачання бпла за донати - безліч повідомлень у новинах та соцмережах.
То что мы их будем щепать это понятно. Но эти шахиды доставят нам массу проблем. Нужны срочно эффективные средства борьбы с ними.
fler написав:Хай їм грець, ми не гірші: Мінцифри спільно з Генштабом та Держспецзв’язку домовилась про закупівлю 986 безпілотників за 1,9 млрд грн. Частина з них вже на фронті, решта буде невдовзі доставлена.
Це ударні (типу байрактар) чи камікадзе? Впринципі 1000 дронів вистачить щоб розвалити половину російської промисловості. Але з новин було тільки пару ударів по касапським нафтобазам.
Це взагалі про спостережні дрони, скоріш за все ...
Це сучасні, високотехнологічні, ударні, зі штучним інтелектом та вбудованим тепловізором дрони та безпілотники: UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2. https://konkurent.ua/publication/104785 ... di-griven/
vitaliian написав: Сегодня активно распространяют сообщения, что возможно очередное выступление Путина, где он объявит о смене формата спецоперации на контртеррористическую и объявит о введении военного положения в ряде областей, включая и новые регионы.
В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось Песков: Решение об изменении статуса специальной военной операции не принималось.
Bobua написав:До речі, передбачаю, що у майбутньому будуть скарги на ЗСУ, військових. Щось типу "ми вас туди не посилали".
Щодо "непосилали" - ви можете, як долярчик, зараз сказати, що вам тут заздрять, але з одного боку я абсолютно згоден, що є купа любителів совка, які вас ненавидять, бо ви заважаєте їм жити в совку. Є чиновники, яким ви псуваватимете статистику. Але разом з тим, варто й тверезо дивитися правді в очі: при мільйоні УБД якихось особливих пільг для них держава й суспільство забезпечити не зможуть.
Только я не въехал, коим образом в Вашей голове одновременно срослось: 1. Обязательства Государства перед членом общества? 2. Количество операторов Законов оттягивающих все средства бюджета на исполнение Закона? 3. Институт смотрящих? (Что уже давно требуют отношения и регулировки операторами ВСУ) 4. "Закон Украины 2011 года", с трактовкой ст.ст.№1 Конституции Украины: - а Государство Украина никому, ничего не должно! Оно "делает, что может"! - За что "кто-то" стал жителем Замков в центре Одессы у тёплого моря. ...................................................................................... Где Государство Украина? - И где организованный криминал во главе институтов Государственной Власти в Украине? Я не зря давал Вам прямую ссылку на происходящее, последняя: viewtopic.php?p=5493113#p5493113 viewtopic.php?p=5493114#p5493114 Где, открыто Вопросы без ВСУ, в центре Киева не могут быть разрешены.
Вероятно это в Вашем сознании "что-то до конца ещё не сложилось" Какое отношение имеют "Чиновники" к "Обществу"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 05 жов, 2022 14:04, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов
У літніх людей повно, та й в сільській місцевості по старим технологіям і у відносно молодих буває
Насколько я знаком с "обстановкой", это возможно: 1. Из Запорожской области. 2. Там, до 50% вероятность золотых коронок у очень старых людей, остальное булат "желтого цвета", при чём у большинства относительно молодых.(чего греха таить - со школьной скамьи, это связано с экологией) 3. Качественная Керамика для многих там недоступна.(это по данным до 14го года)
vitaliian написав: Сегодня активно распространяют сообщения, что возможно очередное выступление Путина, где он объявит о смене формата спецоперации на контртеррористическую и объявит о введении военного положения в ряде областей, включая и новые регионы.
В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось Песков: Решение об изменении статуса специальной военной операции не принималось.
В Кремле просто не хотят портить фюреру новостной фон к днюхе, в пятницу у него 70-летний юбилей. Вот после 7-го октября на Расее может вводиться всё что угодно, вплоть до всеобщего мобилизона и ударов ядеркой, к сожалению.
otg написав:В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось Песков: Решение об изменении статуса специальной военной операции не принималось.
А нема змісту щось міняти, зараз вони вважають частину території України територією педерації - відповідно юридично можуть там тримати строковиків. Якщо введуть статус КТО на цих територіях - то знову виникне обмеження по використанню строковиків...