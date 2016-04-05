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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2383238423852386
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:07

  vitaliian написав:
Россия, похоже, решили окончательно опустошить склады в Беларуси🇧🇾.

Если ранее был замечен вывоз боеприпасов и артиллерии со складов в РБ, то сейчас россияне вывозят запчасти к технике, крупноузловые агрегаты и даже автомобильные шины!

Даже шины! "Вторая" армия в мире!😎

https://t.me/zloyodessit/17128
Ну и отсюда выводы нападет Лукашенко или нет

Здесь нет ничего "нового"!
1. В совковые времена, на территории Беларуси находились самые боеспособные и укомплектованные частя СССР "ударные".(Брест, Борисов, Марьина Горка,...) Частей давно в той комплектации - НЕТ.
2. Существовали в лесистой местности огромные артсклады именно под "западное направление". Только на артскладах в Бобрах, под Оршей хранилось не менее 5 Херосим.
А они уже устаревают - необходимо менять.
3. На территории РФ - основные ударные возможности находились на уровне Урала.
4. Начиная от Волгограда и южнее - формировались центры Южного направления.
5. На территории Беларуси находилось большое количество оборонных предприятий, которые как в Украине, и РФ - не были разрушены коррупцией, благодаря личным усилиям Лукашенко.
...........................................................................
Для Лукашенко, что финансово и политически полностью зависит от РФ - это "бизнес и ничего более". Ибо РФ в Украине в первую очередь била по артскладам, ещё до Войны.
Отсюда не сложно понять, что будет первым под ударом в РБ, ибо хаймерсами в первую очередь уничтожаются артсклады.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 05 жов, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:14

Все - можливо! Було б лише бажання!©)))

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:І, взагалі, як так багато турбує/трісуться за свої податки, що потім будуть різні пільги УБДешнікам - то скасувати нах всі військові пільги!!!
Скасувати!
Але піти на фронт і підмінити хоч трохи своїх!

Я не турбуюся про свої податки, більше того, з першого дня війни 2/3 прибутку йде на допомогу військовим(туди ж пішла частина заощаджень, які мав на момент початку війни), але будьмо тверезими - забезпечити хоч які небудь пільги для мільйона УБД - це буде дуже серйозним навантаженням для бюджету 35-мільйонної країни. Тому вангую, що ніяких особливих пільг не буде, їх буде набагато менше, ніж мали УБД в 14-22 роках.

Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла...
А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?)
І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...))
- що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:19

  Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла...
А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?)
І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...))
- що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)

Не городите глупости - не понимая, содержания сказанного :!:
Kudrjavuy
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