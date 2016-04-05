Здесь нет ничего "нового"! 1. В совковые времена, на территории Беларуси находились самые боеспособные и укомплектованные частя СССР "ударные".(Брест, Борисов, Марьина Горка,...) Частей давно в той комплектации - НЕТ. 2. Существовали в лесистой местности огромные артсклады именно под "западное направление". Только на артскладах в Бобрах, под Оршей хранилось не менее 5 Херосим. А они уже устаревают - необходимо менять. 3. На территории РФ - основные ударные возможности находились на уровне Урала. 4. Начиная от Волгограда и южнее - формировались центры Южного направления. 5. На территории Беларуси находилось большое количество оборонных предприятий, которые как в Украине, и РФ - не были разрушены коррупцией, благодаря личным усилиям Лукашенко. ........................................................................... Для Лукашенко, что финансово и политически полностью зависит от РФ - это "бизнес и ничего более". Ибо РФ в Украине в первую очередь била по артскладам, ещё до Войны. Отсюда не сложно понять, что будет первым под ударом в РБ, ибо хаймерсами в первую очередь уничтожаются артсклады.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 05 жов, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:І, взагалі, як так багато турбує/трісуться за свої податки, що потім будуть різні пільги УБДешнікам - то скасувати нах всі військові пільги!!! Скасувати! Але піти на фронт і підмінити хоч трохи своїх!
Я не турбуюся про свої податки, більше того, з першого дня війни 2/3 прибутку йде на допомогу військовим(туди ж пішла частина заощаджень, які мав на момент початку війни), але будьмо тверезими - забезпечити хоч які небудь пільги для мільйона УБД - це буде дуже серйозним навантаженням для бюджету 35-мільйонної країни. Тому вангую, що ніяких особливих пільг не буде, їх буде набагато менше, ніж мали УБД в 14-22 роках.
Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла... А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?) І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...)) - що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла... А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?) І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...)) - що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
Не городите глупости - не понимая, содержания сказанного