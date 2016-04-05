Верховний Суд​​ Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного СудуШановні колеги,Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.Тож відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного Суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, у якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів рф.Всеволод Князєв прокоментував ситуацію так:«Шановні судді, шановні громадяни,ситуація, яка склалась у зв’язку з підтвердженням з боку Служби безпеки України наявності громадянства рф у судді Верховного Суду, потребує якнайшвидшого вирішення, тому мною прийнято непросте рішення про відрахування судді Львова Б. Ю. зі штату Верховного Суду.Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів.І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта рф, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного Суду, чого ніколи не повинно статися.І навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблеми його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особу повноважень, натомість створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду та Голови КГС ВС.Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства рф.Як ми неодноразово наголошували, Верховний Суд – єдиний у своєму прагненні до перемоги над ворогом, до боротьби за незалежність судової влади, повного викорінення із судової системи проявів корупції та колабораціонізму. Наші принципи – верховенство права та справедливість – були та залишаються незмінними.Впевнений, що Верховний Суд гідно подолає цю кризу, адже довіра до суду та судової системи – це те, заради чого кожного дня працюють судді ВС».