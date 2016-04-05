Успіх написав:І, взагалі, як так багато турбує/трісуться за свої податки, що потім будуть різні пільги УБДешнікам - то скасувати нах всі військові пільги!!! Скасувати! Але піти на фронт і підмінити хоч трохи своїх!
Я не турбуюся про свої податки, більше того, з першого дня війни 2/3 прибутку йде на допомогу військовим(туди ж пішла частина заощаджень, які мав на момент початку війни), але будьмо тверезими - забезпечити хоч які небудь пільги для мільйона УБД - це буде дуже серйозним навантаженням для бюджету 35-мільйонної країни. Тому вангую, що ніяких особливих пільг не буде, їх буде набагато менше, ніж мали УБД в 14-22 роках.
Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла... А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?) І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...)) - що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла... А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?) І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...)) - що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
Не городите глупости - не понимая, содержания сказанного
Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла... А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?) І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...)) - що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
ну вам вже ж пояснювали, а до вас таки все не доходить ніяк. ті додаткових "2ляма))" потрібно екіпірувати, розмістити, озброїти, виплачувати грошове забезпечення. яким чином це все зробити??? може є якісь ідеї як це на практиці реалізувати? і за рахунок чого? і це ще не кажучи, що економіка якимось чином теж повинна функціонувати, але якщо вирвати з неї додаткових ""2ляма))" то результат себе чекати довго не примусить.
В конце марта Рамзан Кадыров стал генерал-лейтенантом. В 2004 году глава Чечни получил звание Героя Российской Федерации. В 2009 году Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора МВД. Летом 2020 года при переходе из МВД в Росгвардию он сохранил это звание.
Интересно, в росгвардии спецзвание как в ментовке? Генерал-ПТУшник
Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла... А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?) І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...)) - що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
ну вам вже ж пояснювали, а до вас таки все не доходить ніяк. ті додаткових "2ляма))" потрібно екіпірувати, розмістити, озброїти, виплачувати грошове забезпечення. яким чином це все зробити??? може є якісь ідеї як це на практиці реалізувати? і за рахунок чого? і це ще не кажучи, що економіка якимось чином теж повинна функціонувати, але якщо вирвати з неї додаткових ""2ляма))" то результат себе чекати довго не примусить.
Есть такие люди: только про себя думают и экстраполировать умеют только на садиковском уровне (как в том комиксе про свадебные торты) -- одного человека заменить на фронте -- вообще не проблема, двух -- аналогично. Множим на лям -- получаем результат
Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла... А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?) І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...)) - що зміниться фінансово для держави?(якщо всі пільги скасувати для військових)
ну вам вже ж пояснювали, а до вас таки все не доходить ніяк. ті додаткових "2ляма))" потрібно екіпірувати, розмістити, озброїти, виплачувати грошове забезпечення. яким чином це все зробити??? може є якісь ідеї як це на практиці реалізувати? і за рахунок чого? і це ще не кажучи, що економіка якимось чином теж повинна функціонувати, але якщо вирвати з неї додаткових ""2ляма))" то результат себе чекати довго не примусить.
Судьба, штука подлая! Накликать беду легче всего. К примеру: И позволить ему провести остаток жизни без рук, без ног,... - где нибудь в детдоме Гуляйполя - на социальную пенсию в 2.100грн.
Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги
Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати. Але це потребує правок Конституції
Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги
Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати. Але це потребує правок Конституції
А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
budivelnik написав:ЛАД Тому наші житлові квартали сьогодні бомбардують - ми у відповідь воюємо з армією і не бомбардуємо житлові квартали , не гвалтуємо жінок/дітей..
Якщо ж бомбардування(розстріли/згвалтування) перейдуть якусь межу і лад з сльозами на очах почне вимагати наказати за вбивство(згвалтування) своїх/дітей внуків - можливо ми його почуємо і вдаримо у відповідь... Ми будемо праві? чи скажемо лад - ти спочатку відділи хороших від поганих і тільки після цього ми вдаримо по поганим...
Вы, знаете, когда - то, с лёгкой руки Мигель де Сервантеса это было названо с"ветряными мельницами"
Установлено, что в 2012 году Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения - город Запорожье) получил паспорт гражданина РФ № 4512799636 вместо паспорта РФ от 1999 года, который утратил силу.
Также Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956, который содержится в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ, в отношении квартиры по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.
Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд.
Приняли участие 39 человек из 40 присутствующих. За увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения нужен был еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство от работающих, а это 43 человека)".
Каким образом не принято Решение и по ОСТАЛЬНЫМ? 40 верховных ...
Цинично, ОЧЧЧень цинично! Вопрос, не закрыт по 40 "вскрывшимся", а Война ещё не закончена:
Шановні колеги, Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.
Тож відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного Суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, у якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів рф. Всеволод Князєв прокоментував ситуацію так:
«Шановні судді, шановні громадяни, ситуація, яка склалась у зв’язку з підтвердженням з боку Служби безпеки України наявності громадянства рф у судді Верховного Суду, потребує якнайшвидшого вирішення, тому мною прийнято непросте рішення про відрахування судді Львова Б. Ю. зі штату Верховного Суду.
Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів.
І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта рф, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного Суду, чого ніколи не повинно статися.
І навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблеми його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особу повноважень, натомість створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду та Голови КГС ВС.
Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства рф.
Як ми неодноразово наголошували, Верховний Суд – єдиний у своєму прагненні до перемоги над ворогом, до боротьби за незалежність судової влади, повного викорінення із судової системи проявів корупції та колабораціонізму. Наші принципи – верховенство права та справедливість – були та залишаються незмінними.
Впевнений, що Верховний Суд гідно подолає цю кризу, адже довіра до суду та судової системи – це те, заради чого кожного дня працюють судді ВС».