|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:15
_hunter написав: Faceless написав: Успіх написав:
Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги
Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції
А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
Тут я не про пенсії вів мову, але з пенсіями все куди складніше
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32113
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7591 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:27
знову 6 некрологів із 128-ї лише протягом одного дня і це лише закарпатці (в 128-ій служать і з інших областей)... жахливо (((
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:27
Успіх написав:
Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла...
А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?)
І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...))
Судячи з видатків бюджету, на війні було 250 тис., стало 400 з початку контрнаступу.
А що зміниться для держави?
Ну по-перше, треба цьому ляму дати форму.
По-друге, витратити час на навчання.
По-третє, привезти на фронт.
По-четверте, з економіки вирвати мільйон, з подашим поверненням через кілька місяців попереднього мільйона - теж ідея не дуже для цієї економіки, яка й так ледь дихає.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:29
От більшість тут почала щебетати - "як? - як?...яким чином?...- не можна....не можливо...."
А чого всі проігнорували оце в моєму дописі!>>>
Успіх написав:
І ще, тут казали - не так просто зробити ротацію... - так, але "все можливо!"
От, "хвиля відпусток" нашої батареї займає загалом, менше 4х місяців!
(думаю, якщо постаратись, то і в 3міс. можна влізти)👍
Тобто, хоч декілька чоловік знаходиться у відпустці, але боєздатність батареї тримається у цілковитій бойовій готовності і виконує всі бойові задачі!👍
Тобто, виходить, що і загальну/офіційну ротацію можна провести за тих же 4міс - було б лиш бажання і закон!
То ж, якщо можна відпустки робити☝️ - відпускаючи декілька (не хочу уточнювати кількість) чоловіків одночасно додому і при тому далі бути цілком боєздатною батареєю/виконувати ВСІ бойові завдання... - то чому це не можна зробити масштабно?(тим більше, що на реальному фронті можливо і менше пів ляма знаходиться)
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 05 жов, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4038
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:30
sashaqbl
По-пяте - якось розмістити щоб було не компактно..бо як тільки в радіусі 100 метрів є 100+ військовослужбовців - так відразу й приліт
По-шосте - знайти хто їх замінить на цивільних робочих місцях..різні там долярчеки напевно кашку/гречку/мясо і так далі споживають..і не догадуються що навіть щоб з америки це привезти то хтось повинен це зробити..та й форму долярчикам треба раз в пів року нову видати....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25952
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 2912 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:53
budivelnik написав:
та й форму
долярчикам треба раз в пів року нову видати.
...
Цікаво?
Я вже тут більше 7 місяців, і зовсім не чути, що давали нову форму "раз в пів року"!
Чи то малось на увазі зимову форму восени і літню - навесні?
Але, нам на початку весни видали все... чи не все?
Видали на початку весни:
1. Куртка(пише, що зимова - але вона більше від дощу, бо не груба)
2. Бушлат(грубий/теплий)
3. Кітєль
4. Фліска(трохи грубенька/тепленька)
5. Термобілизну
6. Штани(тонкі/літні)
7. Шапку зимову і кепку літню
8. Бєрци(пише зима/літо - але, вони якісь "гумові"/хоч досить зручні/ і в них було холодно стояти навесні вночі на пості 2год, коли було -4 , і в грубій/шерстяній шкарпетці... - аж зашпори заходили в пальці)
Але от недавно, старшина десь дістав різного типу і розмірів шкіряні бєрци для батареї(напевно, волонтерські)
9. Ремінь
10. Футболки
11. Шкарпетки
12. Труси
Наче, все згадав))
То ще раз - це раз в рік мають видавати, чи раз в ПІВ року?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4038
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Сер 05 жов, 2022 17:55
Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов
У літніх людей повно, та й в сільській місцевості по старим технологіям і у відносно молодих буває
Мені 75, ніколи золотих не ставив, спочатку "сталеві" з напиленням під золото, потім металокерамічні. Золоті ставили років 50 тому, наприклад, мої батьки. Вважаю фото фейковим.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18943
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2439 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:02
Faceless написав: Успіх написав:
Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги
Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції
Они есть с 2011 года!
Faceless написав:
Тут я не про пенсії вів мову, але з пенсіями все куди складніше
_hunter написав: Faceless написав:
Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції
А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
Расскажите это детям, что "выхаживают" родителей неполноценных - которые не тому Государству всё отдали.
Детей, что растут сиротами.
при живых с "социальной пенсией" в 2.100
И только по причине несусветной коррупции - циничной и безжалостной.
"Беду накликать - легко", но что потом с этим делать?
Монетизировать - нет таких денег - Государство обязано
- развивать мелкий бизнес "монетизирующий льготы" - да тот же льготный проезд, санкурортное лечение, протезирование, догляд за неповносправними,........
- Иначе это не "Государство".
И в выиграше оказываются "Бальон Монако, Відень,..."
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10127
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104574
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|466650
|
|
|1
|3915
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|