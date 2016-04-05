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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2384238523862387
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:15

  _hunter написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги

Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції

А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:

Тут я не про пенсії вів мову, але з пенсіями все куди складніше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:27

128-ма

знову 6 некрологів із 128-ї лише протягом одного дня і це лише закарпатці (в 128-ій служать і з інших областей)... жахливо (((
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла...
А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?)
І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...))

Судячи з видатків бюджету, на війні було 250 тис., стало 400 з початку контрнаступу.
А що зміниться для держави?
Ну по-перше, треба цьому ляму дати форму.
По-друге, витратити час на навчання.
По-третє, привезти на фронт.
По-четверте, з економіки вирвати мільйон, з подашим поверненням через кілька місяців попереднього мільйона - теж ідея не дуже для цієї економіки, яка й так ледь дихає.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:29

Можливо все - було б лише бажання!;)

От більшість тут почала щебетати - "як? - як?...яким чином?...- не можна....не можливо...."
А чого всі проігнорували оце в моєму дописі!>>>
  Успіх написав:І ще, тут казали - не так просто зробити ротацію... - так, але "все можливо!"

От, "хвиля відпусток" нашої батареї займає загалом, менше 4х місяців!
(думаю, якщо постаратись, то і в 3міс. можна влізти)👍
Тобто, хоч декілька чоловік знаходиться у відпустці, але боєздатність батареї тримається у цілковитій бойовій готовності і виконує всі бойові задачі!👍

Тобто, виходить, що і загальну/офіційну ротацію можна провести за тих же 4міс - було б лиш бажання і закон!

То ж, якщо можна відпустки робити☝️ - відпускаючи декілька (не хочу уточнювати кількість) чоловіків одночасно додому і при тому далі бути цілком боєздатною батареєю/виконувати ВСІ бойові завдання... - то чому це не можна зробити масштабно?(тим більше, що на реальному фронті можливо і менше пів ляма знаходиться) ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 05 жов, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:30

sashaqbl
По-пяте - якось розмістити щоб було не компактно..бо як тільки в радіусі 100 метрів є 100+ військовослужбовців - так відразу й приліт
По-шосте - знайти хто їх замінить на цивільних робочих місцях..різні там долярчеки напевно кашку/гречку/мясо і так далі споживають..і не догадуються що навіть щоб з америки це привезти то хтось повинен це зробити..та й форму долярчикам треба раз в пів року нову видати....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:53

То як насправді має бути?))

  budivelnik написав:та й форму долярчикам треба раз в пів року нову видати....

Цікаво?
Я вже тут більше 7 місяців, і зовсім не чути, що давали нову форму "раз в пів року"!
Чи то малось на увазі зимову форму восени і літню - навесні?
Але, нам на початку весни видали все... чи не все?
Видали на початку весни:
1. Куртка(пише, що зимова - але вона більше від дощу, бо не груба)
2. Бушлат(грубий/теплий)
3. Кітєль
4. Фліска(трохи грубенька/тепленька)
5. Термобілизну
6. Штани(тонкі/літні)
7. Шапку зимову і кепку літню
8. Бєрци(пише зима/літо - але, вони якісь "гумові"/хоч досить зручні/ і в них було холодно стояти навесні вночі на пості 2год, коли було -4 , і в грубій/шерстяній шкарпетці... - аж зашпори заходили в пальці)
Але от недавно, старшина десь дістав різного типу і розмірів шкіряні бєрци для батареї(напевно, волонтерські)
9. Ремінь
10. Футболки
11. Шкарпетки
12. Труси
Наче, все згадав))

То ще раз - це раз в рік мають видавати, чи раз в ПІВ року?
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:55

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов
У літніх людей повно, та й в сільській місцевості по старим технологіям і у відносно молодих буває

Мені 75, ніколи золотих не ставив, спочатку "сталеві" з напиленням під золото, потім металокерамічні. Золоті ставили років 50 тому, наприклад, мої батьки. Вважаю фото фейковим.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:
  Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги

Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції

Они есть с 2011 года!
  Faceless написав:
  _hunter написав:
  Faceless написав:Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції

А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:

Тут я не про пенсії вів мову, але з пенсіями все куди складніше


Расскажите это детям, что "выхаживают" родителей неполноценных - которые не тому Государству всё отдали.
Детей, что растут сиротами.
при живых с "социальной пенсией" в 2.100
И только по причине несусветной коррупции - циничной и безжалостной.

"Беду накликать - легко", но что потом с этим делать?

Монетизировать - нет таких денег - Государство обязано - развивать мелкий бизнес "монетизирующий льготы" - да тот же льготный проезд, санкурортное лечение, протезирование, догляд за неповносправними,........
- Иначе это не "Государство".
И в выиграше оказываются "Бальон Монако, Відень,..."
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