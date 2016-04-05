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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 238523862387238823892390>
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:15

  _hunter написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги

Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції

А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:

Тут я не про пенсії вів мову, але з пенсіями все куди складніше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:27

128-ма

знову 6 некрологів із 128-ї лише протягом одного дня і це лише закарпатці (в 128-ій служать і з інших областей)... жахливо (((
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги)) - хіба що іпотеку залишити для тих, хто справді немає свого житла...
А призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?)
І тоді одні - півроку на фронті, потім - інші...))

Судячи з видатків бюджету, на війні було 250 тис., стало 400 з початку контрнаступу.
А що зміниться для держави?
Ну по-перше, треба цьому ляму дати форму.
По-друге, витратити час на навчання.
По-третє, привезти на фронт.
По-четверте, з економіки вирвати мільйон, з подашим поверненням через кілька місяців попереднього мільйона - теж ідея не дуже для цієї економіки, яка й так ледь дихає.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:29

Можливо все - було б лише бажання!;)

От більшість тут почала щебетати - "як? - як?...яким чином?...- не можна....не можливо...."
А чого всі проігнорували оце в моєму дописі!>>>
  Успіх написав:І ще, тут казали - не так просто зробити ротацію... - так, але "все можливо!"

От, "хвиля відпусток" нашої батареї займає загалом, менше 4х місяців!
(думаю, якщо постаратись, то і в 3міс. можна влізти)👍
Тобто, хоч декілька чоловік знаходиться у відпустці, але боєздатність батареї тримається у цілковитій бойовій готовності і виконує всі бойові задачі!👍

Тобто, виходить, що і загальну/офіційну ротацію можна провести за тих же 4міс - було б лиш бажання і закон!

То ж, якщо можна відпустки робити☝️ - відпускаючи декілька (не хочу уточнювати кількість) чоловіків одночасно додому і при тому далі бути цілком боєздатною батареєю/виконувати ВСІ бойові завдання... - то чому це не можна зробити масштабно?(тим більше, що на реальному фронті можливо і менше пів ляма знаходиться) ;)

п.с.
Тобто, тут☝️ - не потрібно ні нової форми, ні.... - та нічого б не змінилось!
Одні приїхали з цивілки на фронт, інші - поїхали додому і далі працюють на своїх місцях (чи, на чужих місцях)

п.с.2
"Висмикнути"- пишите))
Цікаво, цікаво)))
Тобто - одних, можна легко ВИСМИКНУТИ з цивільного життя і тримати на фронті "скільки треба"(навіть немає ніде чітко прописано, який термін ми маємо тут бути?) - а інших - не можна? :mrgreen:
Як так?
Тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу загортаєм?©
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 05 жов, 2022 18:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:30

sashaqbl
По-пяте - якось розмістити щоб було не компактно..бо як тільки в радіусі 100 метрів є 100+ військовослужбовців - так відразу й приліт
По-шосте - знайти хто їх замінить на цивільних робочих місцях..різні там долярчеки напевно кашку/гречку/мясо і так далі споживають..і не догадуються що навіть щоб з америки це привезти то хтось повинен це зробити..та й форму долярчикам треба раз в пів року нову видати....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:53

То як насправді має бути?))

  budivelnik написав:та й форму долярчикам треба раз в пів року нову видати....

Цікаво?
Я вже тут більше 7 місяців, і зовсім не чути, що давали нову форму "раз в пів року"!
Чи то малось на увазі зимову форму восени і літню - навесні?
Але, нам на початку весни видали все... чи не все?
Видали на початку весни:
1. Куртка(пише, що зимова - але вона більше від дощу, бо не груба)
2. Бушлат(грубий/теплий)
3. Кітєль
4. Фліска(трохи грубенька/тепленька)
5. Термобілизну
6. Штани(тонкі/літні)
7. Шапку зимову і кепку літню
8. Бєрци(пише зима/літо - але, вони якісь "гумові"/хоч досить зручні/ і в них було холодно стояти навесні вночі на пості 2год, коли було -4 , і в грубій/шерстяній шкарпетці... - аж зашпори заходили в пальці)
Але от недавно, старшина десь дістав різного типу і розмірів шкіряні бєрци для батареї(напевно, волонтерські)
9. Ремінь
10. Футболки
11. Шкарпетки
12. Труси
Наче, все згадав))

То ще раз - це раз в рік мають видавати, чи раз в ПІВ року?
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:55

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов
У літніх людей повно, та й в сільській місцевості по старим технологіям і у відносно молодих буває

Мені 75, ніколи золотих не ставив, спочатку "сталеві" з напиленням під золото, потім металокерамічні. Золоті ставили років 50 тому, наприклад, мої батьки. Вважаю фото фейковим.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:07

По ссылке любопытные видосики
https://t.me/informnapalm/13084?single
На первом орк надевает портянки (2я армия мира) на 2м депутат Госдумы призывает перестать врать. Это так мимишно, вся власть пуйла держится исключительно на лжи, сам пуйло лжёт без передышки, понятно что вслед за ним лгут пропаганда и мин.обороны, а тут вдруг предлагают перестать врать. Не депутат а розовый пони.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 жов, 2022 18:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То ще раз - це раз в рік мають видавати, чи раз в ПІВ року?

Ти так хочеш?
Чи ти видреш шматок хліба з горла своєї дружини? Бо в статуті написано?

ПС
Так у нас багато чого вчасно не видається..або не видається взагалі
Так на одній гілці долярчик плаче що його бізнес загниває, а на другій пише що треба йому ще щось дати..

Долярчик ти хоч розумієш що все що в тебе є - в твоєї сімї і забирається?

ППС
Видача форми - два рази в рік ( зимова і літня, за виключенням шинелі і парадної)
Заміна білизни раз в тиждень ( кожної бані)
Але навіть за часів СРСР..я частеннько заявляв бійцям наступне
Питання з банею вірішино позитивно - бані не буде....
і це ні війни ні агресії...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Долярчик півроку ходить в одних трусах, бо ніхто на заміну не дає?
Investor_K
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