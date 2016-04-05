Додано: Сер 05 жов, 2022 18:49

Успіх написав: Просто, я до того хилю - що якщо це все видали через пів року знову, а просто не дійшло до солдатів(бо дехто на складах вирішив, що він на ринку і можна на цьому добряче заробити) - це одне! Просто, я до того хилю - що якщо це все видали через пів року знову, а просто не дійшло до солдатів(бо дехто на складах вирішив, що він на ринку і можна на цьому добряче заробити) - це одне!

У тебе є командири, у тебе є норми речового забезпечення, якого милого ти питаєш це ТУТ?Щодо того, щоб тебе не налюбили. Якщо тобі по нормі 6 трусів літніх та натільна білизна на зиму, та 6 пар шкарпеток літніх та 6 пар зимових , один камуфляж літній на рік , то якщо ти проходиш в ньому 2 роки, то тобі все одно по звільненню або нададуть не видане, або компенсують грошима.Труднощі логістики можуть мати місце. Плюс можливі затримки фінансування закупок. Але все одно потім все вирівнюється, все своє (або гроші за це) отримаєш.А якщо справді обносився і ще не привезли заміну, то купи і все. 114 т грн достатньо для цього, я вважаю. Ти купиш зручне і гарне, і будеш задоволений.