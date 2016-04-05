Успіх написав:призвати ще 2ляма)) ну чи трохи менше... (наче, 1 лям в нас на війні?)
вы что с РФ примеры берёте? Я вам накидаю видосов в что одевают их 400 тыс свеже мобилизованных. И как вообще устроен их быт. Призвать можно сколько угодно. Но это полдела. Их всех надо обеспечить от трусов до оружия, и желательно не калашами а 777 и хаймарсами.
Пуйло проигрывает (в том числе) потому что мыслит категориями 2й мировой, танками и количеством мяса.
После того как появилось высокоточное оружие, количество мяса не решает абсолютно никакой задачи, только усложняет логистику и управление армией.
Мясо надо привезти, расселить, накормить, обогреть, обучить, объяснить задачу и т.д. выплатить им боевые независимо от того принес он пользу или нет. Обеспечить доставку тела родным.
budivelnik написав:пише що треба йому ще щось дати.
В мене з одягу - все є! А якщо щось і треба буде, то куплю зі своєї зарплати!(як це і роблять побратими)
Просто, я до того хилю - що якщо це все видали через пів року знову, а просто не дійшло до солдатів(бо дехто на складах вирішив, що він на ринку і можна на цьому добряче заробити) - це одне! А якщо просто не видали на державному рівні - то я нічого проти не маю, бо голі не ходимо і зарплати маємо нормальні/можемо все собі купити...
Starikan написав:Мені 75, ніколи золотих не ставив, спочатку "сталеві" з напиленням під золото, потім металокерамічні. Золоті ставили років 50 тому, наприклад, мої батьки. Вважаю фото фейковим.
хто зна, може то коронки з напиленням на фото. То по суті нічого ж не міняє
Не можу стверджувати напевно( не стоматолог ) , але у нас є одна група населення, яке широко використовує жовті коронки ( золото це чи ні - не знаю , але й москалики якщо не знають навіщо унітаз - то могли й не розібратись що не все золото що блищить) Роми ( цигани в простонародді)
Успіх написав:Просто, я до того хилю - що якщо це все видали через пів року знову, а просто не дійшло до солдатів(бо дехто на складах вирішив, що він на ринку і можна на цьому добряче заробити) - це одне!
У тебе є командири, у тебе є норми речового забезпечення, якого милого ти питаєш це ТУТ? Щодо того, щоб тебе не налюбили. Якщо тобі по нормі 6 трусів літніх та натільна білизна на зиму, та 6 пар шкарпеток літніх та 6 пар зимових , один камуфляж літній на рік , то якщо ти проходиш в ньому 2 роки, то тобі все одно по звільненню або нададуть не видане, або компенсують грошима. Труднощі логістики можуть мати місце. Плюс можливі затримки фінансування закупок. Але все одно потім все вирівнюється, все своє (або гроші за це) отримаєш. А якщо справді обносився і ще не привезли заміну, то купи і все. 114 т грн достатньо для цього, я вважаю. Ти купиш зручне і гарне, і будеш задоволений.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 жов, 2022 18:52, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Наприклад, в нас - тих 400тис. приїдуть протягом 4-6міс "нових", а тим часом, протягом тих же 4-6міс поїдуть додому "старих" 400тис.
Тут нюанс.. Ті 400 000 яких заберуть з гражданки на передок - хтось повинен поміняти... Тобто ті хто зараз на передку - повинні будуть згадати цивільні спеціальності...а не горілку жерти і дівок лапати. Ти цього хочеш? Чи здурі подумав що там заберемо , а те що вони робили.. Тося прийде і зробить?
ПС в тебе в голові утворився якийсь долярчикоцентриський світ.. в якому долярчики працюють а всі інші фігньою маються... ти повинен зрозуміти - ти маленьке коліщатко , яке звичайно необхідне..але не єдине працює на перемогу тому - що тебе зломати , що таке саме коліщатко в тилу - результат той самий - машина зупиниться... але для різних завдань - коліщатка потрібно готувати різні...тому тебе зробили для того щоб ти ризикував 1% часу і 99% сидів в інтернеті..а коліщатка в тилу 99% на тебе працюють і 1% сидять в інтернеті..
vitaliian написав:Faceless я думал золотые зубы давно никто не ставит. А смысл? Керамику подбирают 1в1 в цвет остальных зубов
это тоже самое что сказать---я думал на вазах и ланосах никто не ездит ведь на инфинити намного удобнее.....люди живут по средствам
Там вообще очень любопытный микс заблуждений. С одной стороны "что можно украсть на дачах, кроме лопат?", и тут же "в наше время никто не будет ставить золотые зубы". Да, и одно и второе говорит об очень узком кругозоре - но с перекосами в противоположные стороны.
Успіх написав:Наприклад, в нас - тих 400тис. приїдуть протягом 4-6міс "нових", а тим часом, протягом тих же 4-6міс поїдуть додому "старих" 400тис.
Тут нюанс.. Ті 400 000 яких заберуть з гражданки на передок - хтось повинен поміняти... Тобто ті хто зараз на передку - повинні будуть згадати цивільні спеціальності...а не горілку жерти і дівок лапати. Ти цього хочеш? Чи здурі подумав що там заберемо , а те що вони робили.. Тося прийде і зробить?
Щось пана Долярчика веде в сторону Піночета... Нагадаю, що у Гітлера при наступі на СРСР (план Барбароса) було 4 млн. солдат (і це тоді взагалі не було такої механізації як зараз). А долярчик хоче 3 млн. - з 3 мільонами Україна захватить пів світу. Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!