Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:08
Faceless написав: Успіх написав:
Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги
Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції
Каких именно, если не секрет?
juristkostya
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:08
Investor_K написав:
Долярчик півроку ходить в одних трусах, бо ніхто на заміну не дає?
ты ДЭбил?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:08
vitaliian написав:
Ну и отсюда выводы нападет Лукашенко или нет
Лука уже напал и давно, ещё с 24.02.2022
Белорусские войска принимали участие в оккупации Черниговской области, но не участвовали в боевых действиях. Выполняли полицейские функции
Опять же, Беларусь предоставила свои аэродромы для российской авиации
С территории Белоруси выполнялись запуски ракет по Украине
А это прямое участие Белоруси в войне против Украины
Так что, твой посыл нападёт Лука или нет - неверный, в принципе
Необходимо анализировать, где и когда Лука нападёт в очередной раз
pesikot
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:18
Успіх написав: vitaliian написав:
400 тыс свеже мобилизованных
Тут - трохи інше
Наприклад, в нас - тих 400тис. приїдуть протягом 4-6міс "нових", а тим часом, протягом тих же 4-6міс поїдуть додому "старих" 400тис.
Просто, типу як зміну здали на роботі))
Одягнули "ту саму робу і взяли той самий молоток напарника" і пішли до праці - працювати пів року))
трусы новым вы свои отдадите или надо новые пошить? Мы же не орки одевать героев - защитников в лохмотья.
У хаймарсов тоже есть ресурс. Новым нужно готовить всё новое. Разве что ваши собачки сгодятся старые.
Очень интересный видос как орки сдаются
https://t.me/voynareal/37331
Хотабам не смотреть там наши воины розмовляють по руцки, отака зрада.
Ну и как вы думаете, сколько у ВСУ🇺🇦по состоянию на сегодня трофейных танков Т-62, добытых на Херсонском правобережье?
Даю подсказку - значительно больше чем немецких Leopard 1😎 Интересно... Что мы с ними со всеми будем делать после завершения войны?🤔 https://t.me/zloyodessit/17132
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Сер 05 жов, 2022 19:25, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:18
BIGor написав:
Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!
Это вы слишком уж "условно" хватили.
Достаточно Википедии, чтобы узнать: в танковом батальоне на 314 человек штатной численности приходится от 30 до 40 танков.
То есть, 8-10 человек на 1 танк, а совсем не 3,3.
juristkostya
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:22
juristkostya написав:
Да, и одно и второе говорит об очень узком кругозоре - но с перекосами в противоположные стороны
тема не про меня, вам как юристу не к лицу нарушать правила форума, впрочем вы такой же юрист как я танкист. Юристу для работы хоть немного интеллекта нужно, либо на форуме вы свой интеллект куда то прячете. В любом случае, желаю вам добра и золотые зубы в два ряда.
vitaliian
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:31
постанова.В балаклавах и не кричали "миллион"
Мизантрóп
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:34
vitaliian написав:
Очень интересный видос как орки сдаются
https://t.me/voynareal/37331
Хотабам не смотреть там наши воины розмовляють по руцки, отака зрада.
Я трохи скептично ставлюсь до відео, де всі бійці ховаються (типу) , а оператор з камерою стоїть в повний зріст.
І так, яким боком ти до цих воїнів? Вони мають право на все. А ти - ні.
Hotab
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:38
vitaliian написав:
В любом случае, желаю вам добра и золотые зубы в два ряда.
Спасибо.
Кстати, очень любопытно было наблюдать эволюцию этого сообщения.
juristkostya
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:39
Hotab написав:
Вони мають право на все. А ти - ні.
вот и фашизм из хотаба полез, у нас оказывается люди разных сортов, у одних есть права у других нет.
vitaliian
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