RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2387238823892390>
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:08

  Faceless написав:
  Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги

Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати.
Але це потребує правок Конституції

Каких именно, если не секрет?
juristkostya
 
Повідомлень: 4981
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:08

Модерация присутствует на форуме???

  Investor_K написав:Долярчик півроку ходить в одних трусах, бо ніхто на заміну не дає?

ты ДЭбил?
Прохожий
 
Повідомлень: 12825
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:08

  vitaliian написав:Ну и отсюда выводы нападет Лукашенко или нет

Лука уже напал и давно, ещё с 24.02.2022

Белорусские войска принимали участие в оккупации Черниговской области, но не участвовали в боевых действиях. Выполняли полицейские функции

Опять же, Беларусь предоставила свои аэродромы для российской авиации
С территории Белоруси выполнялись запуски ракет по Украине
А это прямое участие Белоруси в войне против Украины

Так что, твой посыл нападёт Лука или нет - неверный, в принципе

Необходимо анализировать, где и когда Лука нападёт в очередной раз
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7224
З нами з: 31.08.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:18

  Успіх написав:
  vitaliian написав:400 тыс свеже мобилизованных

Тут - трохи інше ;)
Наприклад, в нас - тих 400тис. приїдуть протягом 4-6міс "нових", а тим часом, протягом тих же 4-6міс поїдуть додому "старих" 400тис.

Просто, типу як зміну здали на роботі))
Одягнули "ту саму робу і взяли той самий молоток напарника" і пішли до праці - працювати пів року))
трусы новым вы свои отдадите или надо новые пошить? Мы же не орки одевать героев - защитников в лохмотья.

У хаймарсов тоже есть ресурс. Новым нужно готовить всё новое. Разве что ваши собачки сгодятся старые.

Очень интересный видос как орки сдаются
https://t.me/voynareal/37331
Хотабам не смотреть там наши воины розмовляють по руцки, отака зрада.

Ну и как вы думаете, сколько у ВСУ🇺🇦по состоянию на сегодня трофейных танков Т-62, добытых на Херсонском правобережье?

Даю подсказку - значительно больше чем немецких Leopard 1😎

Интересно... Что мы с ними со всеми будем делать после завершения войны?🤔

https://t.me/zloyodessit/17132
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 жов, 2022 19:25, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:18

  BIGor написав:Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!

Это вы слишком уж "условно" хватили.
Достаточно Википедии, чтобы узнать: в танковом батальоне на 314 человек штатной численности приходится от 30 до 40 танков.
То есть, 8-10 человек на 1 танк, а совсем не 3,3.
juristkostya
 
Повідомлень: 4981
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:22

  juristkostya написав:Да, и одно и второе говорит об очень узком кругозоре - но с перекосами в противоположные стороны
тема не про меня, вам как юристу не к лицу нарушать правила форума, впрочем вы такой же юрист как я танкист. Юристу для работы хоть немного интеллекта нужно, либо на форуме вы свой интеллект куда то прячете. В любом случае, желаю вам добра и золотые зубы в два ряда.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:31

  vitaliian написав:Очень интересный видос как орки сдаются
https://t.me/voynareal/37331

постанова.В балаклавах и не кричали "миллион"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7087
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1459 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Очень интересный видос как орки сдаются
https://t.me/voynareal/37331
Хотабам не смотреть там наши воины розмовляють по руцки, отака зрада.

Я трохи скептично ставлюсь до відео, де всі бійці ховаються (типу) , а оператор з камерою стоїть в повний зріст.
І так, яким боком ти до цих воїнів? Вони мають право на все. А ти - ні.
:lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:38

  vitaliian написав: В любом случае, желаю вам добра и золотые зубы в два ряда.

Спасибо.
Кстати, очень любопытно было наблюдать эволюцию этого сообщения.
juristkostya
 
Повідомлень: 4981
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:39

  Hotab написав:Вони мають право на все. А ти - ні.
вот и фашизм из хотаба полез, у нас оказывается люди разных сортов, у одних есть права у других нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2387238823892390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104590
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1739)
05.10.2022 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.