Успіх написав:Я, взагалі, кажу скасувати всі пільги
Взагалі в цьому є сенс, і тут мова не про УБД, а варто скасувати всі навидані пільги за всі 30+ років і ті що ще з совка перейшли в спадок. Бо їх, якби всі надавалися в повному обсязі, навіть теоретично неможливо виконати. Але це потребує правок Конституції
BIGor написав:Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!
Это вы слишком уж "условно" хватили. Достаточно Википедии, чтобы узнать: в танковом батальоне на 314 человек штатной численности приходится от 30 до 40 танков. То есть, 8-10 человек на 1 танк, а совсем не 3,3.
juristkostya написав:Да, и одно и второе говорит об очень узком кругозоре - но с перекосами в противоположные стороны
тема не про меня, вам как юристу не к лицу нарушать правила форума, впрочем вы такой же юрист как я танкист. Юристу для работы хоть немного интеллекта нужно, либо на форуме вы свой интеллект куда то прячете. В любом случае, желаю вам добра и золотые зубы в два ряда.
вот и фашизм из хотаба полез, у нас оказывается люди разных сортов, у одних есть права у других нет.
А ти думаєш Успіху б дозволили стільки дурі в різних темах, зовсім не по темі, писати, якби він не захищав? А моє хамство нерідко спускають з рук. А в школі відміннику (мені) могли пробачити по дисципліні більше , ніж двієчнику. А одного разу у військовому вузі зі звільнення був виявлений нетверезий, і як відміннику все зійшло з рук. А відраховано було чимало за весь час!! Звичайно, що права у всіх різні. У тебе їх нема зовсім. Бо ні розуму, ні користі форуму, ні користі державі, ні ЗСУ