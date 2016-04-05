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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2388238923902391>
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:54

  Hotab написав:Звичайно, що права у всіх різні.
у меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям, потому что тоже считали себя героями и то что им теперь все можно.

Это очень опасное заблуждение. Изнасилует вашу дочь бывший ВСУшник, вы тоже скажете "ок, у всех разные права, ему - можно"?

Можете не отвечать, я знаю ваши ответы - беспредел приемлим, пока он не касается лично вас, а потом будете кричать про соблюдение законов, прав человека и УК. Двуличие оно такое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 жов, 2022 20:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:55

  juristkostya написав:
  BIGor написав:Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!

Это вы слишком уж "условно" хватили.
Достаточно Википедии, чтобы узнать: в танковом батальоне на 314 человек штатной численности приходится от 30 до 40 танков.
То есть, 8-10 человек на 1 танк, а совсем не 3,3.

"аудиторы из БИГ4" они суровые такие хули
1000000/300000=3.333 и ниипет! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям,

Отже ви і самі розумієте, що хоч права і різні, але межа є. І це можна прослідкувати по тому, що я теж буваю в банах))).
Вгамуйся, диванний мисливець на фашистів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:01

  Hotab написав:
  vitaliian написав:меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям,

Отже ви і самі розумієте, що хоч права і різні, але межа є. І це можна прослідкувати по тому, щоьі я теж бкваю в банах))).
Вгамуйся, диванний мисливець на фашистів.

Я с вами на "ты" не переходил, уважаю вашу низкую культуру общения. взамен прошу мою уважать тоже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:03

У кожного Додіка своя "методіка"

Лідер боснійських сербів М.Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів "відновленням принципів статуту ООН". Додік сказав, що “у світі є подвійні стандарти: коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово”.https://bykvu.com/ua/bukvy/lider-bosnii ... i-ukrainy/

Той випадок, коли життя нічому не навчило. Або фаберже затиснули.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:с вами на "ты" не переходил,

Інтернет-воїну з вислугою "все життя" має бути відомо, що інтнернет-спілкування не зобов'язує звертатись на "ви" один до одного. Це може бути моєю доброю волею по відношенню до мудрих та (або) похилих. А може не бути. Ти не є жодним з них, тому не розраховуй.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:13

  fler написав:Лідер боснійських сербів М.Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів "відновленням принципів статуту ООН". Додік сказав, що “у світі є подвійні стандарти: коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово”.https://bykvu.com/ua/bukvy/lider-bosnii ... i-ukrainy/

Той випадок, коли життя нічому не навчило. Або фаберже затиснули.

Чисто вам для справки: Украина до сих пор не признала Косово :-))))) ну, то есть, разделяет позицию додика :-)))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:15

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Звичайно, що права у всіх різні.
у меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям, потому что тоже считали себя героями и то что им теперь все можно.

Это очень опасное заблуждение. Изнасилует вашу дочь бывший ВСУшник, вы тоже скажете "ок, у всех разные права, ему - можно". Можете не отвечать, сваливаться в фашизм или нет - ваше личное дело, примерные последствия я вам описал.

Если ты перешёл на тему фашизма, то значит ... ойй, ну кто бы мог подумать, что ты российская консерва
Впрочем, я давно об этом говорю.

Это только у российских учёток тема фашизма/антифашизма в почёте и сказок про "знакомых атошников"

Но ты, виталик, сильно промахнулся
Это Путин недавно цитировал Ильина - российского фашиста, а ты поддерживаешь всё российское
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:26

Свежее мясо жалуется, это они ещё на фронт не попали.

https://t.me/yigal_levin/32744
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 жов, 2022 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:26

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  Hotab написав:Звичайно, що права у всіх різні.
у меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям, потому что тоже считали себя героями и то что им теперь все можно.

Это очень опасное заблуждение. Изнасилует вашу дочь бывший ВСУшник, вы тоже скажете "ок, у всех разные права, ему - можно". Можете не отвечать, сваливаться в фашизм или нет - ваше личное дело, примерные последствия я вам описал.

Если ты перешёл на тему фашизма, то значит ... ойй, ну кто бы мог подумать, что ты российская консерва
Впрочем, я давно об этом говорю.

Это только у российских учёток тема фашизма/антифашизма в почёте и сказок про "знакомых атошников"

Но ты, виталик, сильно промахнулся
Это Путин недавно цитировал Ильина - российского фашиста, а ты поддерживаешь всё российское

Вы преувеличиваете. Безграмотное использование термина "фашизм" ещё не значит, что человек за РФ
juristkostya
 
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