BIGor написав:Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!
Это вы слишком уж "условно" хватили. Достаточно Википедии, чтобы узнать: в танковом батальоне на 314 человек штатной численности приходится от 30 до 40 танков. То есть, 8-10 человек на 1 танк, а совсем не 3,3.
"аудиторы из БИГ4" они суровые такие хули 1000000/300000=3.333 и ниипет!
Лідер боснійських сербів М.Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів "відновленням принципів статуту ООН". Додік сказав, що “у світі є подвійні стандарти: коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово”.https://bykvu.com/ua/bukvy/lider-bosnii ... i-ukrainy/
Той випадок, коли життя нічому не навчило. Або фаберже затиснули.
Інтернет-воїну з вислугою "все життя" має бути відомо, що інтнернет-спілкування не зобов'язує звертатись на "ви" один до одного. Це може бути моєю доброю волею по відношенню до мудрих та (або) похилих. А може не бути. Ти не є жодним з них, тому не розраховуй.
fler написав:Лідер боснійських сербів М.Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів "відновленням принципів статуту ООН". Додік сказав, що “у світі є подвійні стандарти: коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово”.https://bykvu.com/ua/bukvy/lider-bosnii ... i-ukrainy/
Той випадок, коли життя нічому не навчило. Або фаберже затиснули.
Чисто вам для справки: Украина до сих пор не признала Косово )))) ну, то есть, разделяет позицию додика ))))
у меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям, потому что тоже считали себя героями и то что им теперь все можно.
Это очень опасное заблуждение. Изнасилует вашу дочь бывший ВСУшник, вы тоже скажете "ок, у всех разные права, ему - можно". Можете не отвечать, сваливаться в фашизм или нет - ваше личное дело, примерные последствия я вам описал.
Если ты перешёл на тему фашизма, то значит ... ойй, ну кто бы мог подумать, что ты российская консерва Впрочем, я давно об этом говорю.
Это только у российских учёток тема фашизма/антифашизма в почёте и сказок про "знакомых атошников"
Но ты, виталик, сильно промахнулся Это Путин недавно цитировал Ильина - российского фашиста, а ты поддерживаешь всё российское
у меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям, потому что тоже считали себя героями и то что им теперь все можно.
Это очень опасное заблуждение. Изнасилует вашу дочь бывший ВСУшник, вы тоже скажете "ок, у всех разные права, ему - можно". Можете не отвечать, сваливаться в фашизм или нет - ваше личное дело, примерные последствия я вам описал.
Если ты перешёл на тему фашизма, то значит ... ойй, ну кто бы мог подумать, что ты российская консерва Впрочем, я давно об этом говорю.
Это только у российских учёток тема фашизма/антифашизма в почёте и сказок про "знакомых атошников"
Но ты, виталик, сильно промахнулся Это Путин недавно цитировал Ильина - российского фашиста, а ты поддерживаешь всё российское
Вы преувеличиваете. Безграмотное использование термина "фашизм" ещё не значит, что человек за РФ