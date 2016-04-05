vitaliian написав:у меня несколько знакомых атошников потом сели в тюрьму (или получили условные сроки) по обоснованным статьям, потому что тоже считали себя героями и то что им теперь все можно.
Это очень опасное заблуждение. Изнасилует вашу дочь бывший ВСУшник, вы тоже скажете "ок, у всех разные права, ему - можно". Можете не отвечать, сваливаться в фашизм или нет - ваше личное дело, примерные последствия я вам описал.
Если ты перешёл на тему фашизма, то значит ... ойй, ну кто бы мог подумать, что ты российская консерва Впрочем, я давно об этом говорю.
Это только у российских учёток тема фашизма/антифашизма в почёте и сказок про "знакомых атошников"
Но ты, виталик, сильно промахнулся Это Путин недавно цитировал Ильина - российского фашиста, а ты поддерживаешь всё российское
Вы преувеличиваете. Безграмотное использование термина "фашизм" ещё не значит, что человек за РФ
Ну да, использует термин "фашизм" налево и направо, ну "понять и простить" его, ведь он безграмотно использует термин "фашизм", ну дурачок
Нет, не дурачок, хоть на аватаре и фотка дурачка
Это учётка вброса всякого информационного дерьма И да, российского информационного дерьма
Успіх написав:Наприклад, в нас - тих 400тис. приїдуть протягом 4-6міс "нових", а тим часом, протягом тих же 4-6міс поїдуть додому "старих" 400тис.
Тут нюанс.. Ті 400 000 яких заберуть з гражданки на передок - хтось повинен поміняти... Тобто ті хто зараз на передку - повинні будуть згадати цивільні спеціальності...а не горілку жерти і дівок лапати. Ти цього хочеш? Чи здурі подумав що там заберемо , а те що вони робили.. Тося прийде і зробить?
Щось пана Долярчика веде в сторону Піночета... Нагадаю, що у Гітлера при наступі на СРСР (план Барбароса) було 4 млн. солдат (і це тоді взагалі не було такої механізації як зараз). А долярчик хоче 3 млн. - з 3 мільонами Україна захватить пів світу. Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!
Я, Вам и википедия-воину juristkostya открою "военную тайну"! Да бы ОДИН танк работал: 8-10 человек должны "работать-служить". Это, при 100% наличии резерва З/Ч, Б/К, топлива, масел, снабжения,... - А 64ка "капризная девочка", по маслам, по режиму работы, по.....
pesikot написав:Ну да, использует термин "фашизм" налево и направо, ну "понять и простить" его, ведь он безграмотно использует термин "фашизм", ну дурачок
Нет, не дурачок, хоть на аватаре и фотка дурачка
Это учётка вброса всякого информационного дерьма И да, российского информационного дерьма
Все же, я не сторонник за каждым случаем безграмотности видеть работу на РФ. Хотите свежий пример? Вот безусловно патриотичная fler пишет:
fler написав:Лідер боснійських сербів М.Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів "відновленням принципів статуту ООН". Додік сказав, що “у світі є подвійні стандарти: коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово”.https://bykvu.com/ua/bukvy/lider-bosnii ... i-ukrainy/
Той випадок, коли життя нічому не навчило. Або фаберже затиснули.
Напрочь забывая, что именно на "прецедент Косово" ссылалась РФ, когда в 2014 году признавала независимость Крыма, ДНР, ЛНР. Так что, fler за РФ? Нет, она просто пишет о вещах, в которых не понимает. Аналогично и здесь. "Миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (с)
Інтернет-воїну з вислугою "все життя" має бути відомо, що інтнернет-спілкування не зобов'язує звертатись на "ви" один до одного. Це може бути моєю доброю волею по відношенню до мудрих та (або) похилих. А може не бути. Ти не є жодним з них, тому не розраховуй.
Поэтому, ему стоит дать снисхождение, ибо на "Вы" иного он не слышал, как: Вы...бу Вы...ушу Вы...одок Вы...лядок Ментально, на ходу, перестраиваться это удел ИНЫХ(был, теперь НАШ - украинцев)
vitaliian написав:По ссылке любопытные видосики https://t.me/informnapalm/13084?single На первом орк надевает портянки (2я армия мира) на 2м депутат Госдумы призывает перестать врать. Это так мимишно, вся власть пуйла держится исключительно на лжи, сам пуйло лжёт без передышки, понятно что вслед за ним лгут пропаганда и мин.обороны, а тут вдруг предлагают перестать врать. Не депутат а розовый пони.
Звичайна ситуація для совка, але "портянки" я намотував лише в "учебці" у 80-х, а вже в частині вдягав свої шкарпетки. Расея впевнено рухається "вперед у минуле". Добралися мабуть уже до стратегічних хрущовських запасів усього. А я ще подумав: чого вони в мене з дому всі нові шкарпетки вкрали. Ну добре мої 46-й але ж і жіночі-36-37 розмір!