Успіх написав:Наприклад, в нас - тих 400тис. приїдуть протягом 4-6міс "нових", а тим часом, протягом тих же 4-6міс поїдуть додому "старих" 400тис.
Тут нюанс.. Ті 400 000 яких заберуть з гражданки на передок - хтось повинен поміняти... Тобто ті хто зараз на передку - повинні будуть згадати цивільні спеціальності...а не горілку жерти і дівок лапати. Ти цього хочеш? Чи здурі подумав що там заберемо , а те що вони робили.. Тося прийде і зробить?
Щось пана Долярчика веде в сторону Піночета... Нагадаю, що у Гітлера при наступі на СРСР (план Барбароса) було 4 млн. солдат (і це тоді взагалі не було такої механізації як зараз). А долярчик хоче 3 млн. - з 3 мільонами Україна захватить пів світу. Наприклад умовно віддати 1 млн. в танкісти - це 300 000 танків!
Я, Вам и википедия-воину juristkostya открою "военную тайну"! Да бы ОДИН танк работал: 8-10 человек должны "работать-служить". Это, при 100% наличии резерва З/Ч, Б/К, топлива, масел, снабжения,... - А 64ка "капризная девочка", по маслам, по режиму работы, по.....
vitaliian написав:По ссылке любопытные видосики https://t.me/informnapalm/13084?single На первом орк надевает портянки (2я армия мира) на 2м депутат Госдумы призывает перестать врать. Это так мимишно, вся власть пуйла держится исключительно на лжи, сам пуйло лжёт без передышки, понятно что вслед за ним лгут пропаганда и мин.обороны, а тут вдруг предлагают перестать врать. Не депутат а розовый пони.
Звичайна ситуація для совка, але "портянки" я намотував лише в "учебці" у 80-х, а вже в частині вдягав свої шкарпетки. Расея впевнено рухається "вперед у минуле". Добралися мабуть уже до стратегічних хрущовських запасів усього. А я ще подумав: чого вони в мене з дому всі нові шкарпетки вкрали. Ну добре мої 46-й але ж і жіночі-36-37 розмір!
З 1 жовтня офіційно має запрацювати американський ленд-ліз для України. Проте проблема в тому, що станом на зараз американці нам мало що можуть поставити. Причина проста – арсенали США швидко вичерпуються.
З березня ми отримали від США 560 000 снарядів калібру 155-мм для гаубиць М777. При цьому в рік американська промисловість випускає їх біля 30 000 штук – ми стільки витрачаємо за два тижні. Наразі «вільні» запаси цих снарядів в США практично вичерпані. Бо американці також мають дбати про забезпечення ними власної армії та країн-операторів, що мають на озброєні М777. Нагадаю, що американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм, і тому мають дбати про власні арсенали також. Саме в цьому причина того, що тепер американці в своїх поставках ЗСУ перейшли до гармат меншого калібру – 105-мм. Для них снаряди ще є, наразі ми вже отримали 144 000 штук.
Не краще становище і з «Джавелінами». Ми вже отримали 8500 штук. Це майже все, що було в резерві США. Річне виробництво «Джавелінів» сягає біля 800 одиниць. А отже, 10 років будуть відновлювати ці витрати. Тому в останніх повідомленнях про американську допомогу нам, ми «Джавелінів» більше не бачимо – бо їх нема фізично. Те ж саме зі «Стінгерами» - ми отримали біля 1400 штук, і більше в США їх для нас немає. Дещо схожа ситуація із «Хаймарсами». Нещодавно нам виписали 18 штук в термін від 6 місяців до 2 років. При цьому армія США досі не має чіткого плану виробництва «Хаймарсів» для своїх потреб. Плани їхнього виробництва варіюються від 24 до 96 одиниць на рік.
Висновок невтішний – американський ВПК наразі не впорюється з забезпеченням наших потреб. Все що ми отримуємо – це вже наявне з американських складів, а не вироблене під нас. Тому для повноцінного запуску ленд-лізу потрібно переводити американську промисловість на воєнні рейки. Інакше скоро постачати нам буде нема чого і ленд-ліз залишиться теорією.
Успіх написав:От більшість тут почала щебетати - "як? - як?...яким чином?...- не можна....не можливо...." А чого всі проігнорували оце в моєму дописі!>>>
Успіх написав:І ще, тут казали - не так просто зробити ротацію... - так, але "все можливо!"
От, "хвиля відпусток" нашої батареї займає загалом, менше 4х місяців! (думаю, якщо постаратись, то і в 3міс. можна влізти)👍 Тобто, хоч декілька чоловік знаходиться у відпустці, але боєздатність батареї тримається у цілковитій бойовій готовності і виконує всі бойові задачі!👍
Тобто, виходить, що і загальну/офіційну ротацію можна провести за тих же 4міс - було б лиш бажання і закон!
То ж, якщо можна відпустки робити☝️ - відпускаючи декілька (не хочу уточнювати кількість) чоловіків одночасно додому і при тому далі бути цілком боєздатною батареєю/виконувати ВСІ бойові завдання... - то чому це не можна зробити масштабно?(тим більше, що на реальному фронті можливо і менше пів ляма знаходиться)
п.с. Тобто, тут☝️ - не потрібно ні нової форми, ні.... - та нічого б не змінилось! Одні приїхали з цивілки на фронт, інші - поїхали додому і далі працюють на своїх місцях (чи, на чужих місцях)
Як пішли умовних 400К додому протягом 6міс., так і нових 400К прийшло на їх місце, одягли їхні куртки/бушлати, взяли їхні автомати.... сіли на їхні САУшки Ну хіба трусів треба буде декілька своїх взяти з дому і шкарпеток - і все)))
vitaliian написав:По ссылке любопытные видосики https://t.me/informnapalm/13084?single На первом орк надевает портянки (2я армия мира) на 2м депутат Госдумы призывает перестать врать. Это так мимишно, вся власть пуйла держится исключительно на лжи, сам пуйло лжёт без передышки, понятно что вслед за ним лгут пропаганда и мин.обороны, а тут вдруг предлагают перестать врать. Не депутат а розовый пони.
. А я ще подумав: чого вони в мене з дому всі нові шкарпетки вкрали. Ну добре мої 46-й але ж і жіночі-36-37 розмір!
Як пішли умовних 400К додому протягом 6міс., так і нових 400К прийшло на їх місце, одягли їхні куртки/бушлати, взяли їхні автомати.... сіли на їхні САУшки Ну хіба трусів треба буде декілька своїх взяти з дому і шкарпеток - і все)))
а вміння та досвід??? хто буде змінювати людей зі вмінням і досвідом на "нульових"? що буде в той час, поки нові чогось навчаться? і який після цього результат буде? ви на заводі теж би всіх відправляли геть і набирали нових би кожних півроку? багато б ваш завод напрацював би. звісно, когось таки б замінювали, з різних причин, але б це були б поодинокі випадки, а не масово. як воно власне і працює. така зміна через кожні пару-тройку місяців-півроку призведе до того що і солдатами толковими не буде ніхто і цивільні навички підуть по ... . і наслідки всього цього, я сподіваюся, очевидні.
Алексей Арестович (кто не в курсе - известный украинский спикер вроде как при должности) сообщил, что на данный момент в учебных центрах и полигонах РФ сосредоточены 92 тысячи мобилизованных. Ранее Шойгу говорил о 200 тысячах мобилизованных. Нестыковка - аж в два раза. Что нельзя отнести на техническую погрешность.
Есть три возможных варианта: врет Арестович, врал Шойгу или они оба говорят либо правду, либо оба врут. Последний вариант по сути одно и то же.
Можно вдумчиво рассмотреть все варианты, но я думаю, что более вероятно третье предположение. У армии РФ катастрофически не хватает учебных центров. Причина известна: во времена Сердюкова было принято решение, что боевые действия будет вести только кадровая армия, а потому армию «оптимизировали», проще говоря - сократили, ну и на этом сокращении Сердюков со своими тётками в итоге и погорел, так как распродажа имущества носила совсем уж нескромный характер.
Поэтому же были сокращены военные училища, что теперь аукается дикой нехваткой младшего и среднего командного состава. Соответственно, под нож были пущены и учебные центры и центры подготовки. Концепция не предусматривала.
Поэтому 90 тысяч человек в центрах подготовки - это максимум, что можно запихнуть туда. Отдельный вопрос, насколько они пригодны именно для подготовки и чему они там вообще могут готовить кроме хождения строем по плацу.
А где остальные, которых не учел Арестович и о которых отрапортовал Шойгу? А по лесам, по вагонам и вообще неприкаяны. Уже десятки видео, как мобилизованные буквально бомжуют, и далеко не всегда их даже переодели - и опять же по той самой причине - мобилизация вообще не предусматривалась, а потому запасов на вторую армию нет.
Уже поэтому можно довольно скептически относиться к разного рода «инсайдам» о намерении мобилизовать полмиллиона-миллион.
То есть, намерение-то как раз может быть, а вот возможностей - нет.
Самое интересное, что даже имея ограниченные мощности по подготовке личного состава, через них можно было бы наладить конвейер. Две недели - и в поле, в штыковую. Понятно, что в такой парадигме мобилизованные должны идти в бой волнами и волнами же погибать: две недели - это ни о чём. А дольше нельзя - будет подпирать новая волна.
Сомневаюсь, что такой сюжет остановит высшее руководство. Ему настолько плевать на жизни людей, что и такой вариант был бы приемлем. Кремлевские уже в такой ситуации, когда считать потери нет никакого смысла, конец все равно один. Идейный предшественник нынешних в такой ситуации без жалости бросал в мясорубку фольксштурм из 14-летних подростков и 70-летних стариков, лишь бы еще на день продлить свое жалкое существование.
Но полностью разрушенная (это уже невозможно скрывать) система мобилизации неспособна даже вооружить эти массы людей. То есть, первую волну, возможно, еще как-то сумеют, а потом - только копьями. Но закавыка в том, что и копий тоже нет. И луков. И даже просто дубин не заготовили.
В итоге думали напугать супостата бесконечным морем бредущей на смерть пехоты, но вышел только неприличный звук.
Любопытно, а если ровно так же обстоят дела и с ядерным арсеналом? То есть, по докладам главковерху там всё в полном ажуре, и никак иначе. Бесконечные складские помещения, доверху наполненные кило- и мега-тоннами. Но вдруг поступит приказ - и получится так же как с мобилизацией? И как быть?
Арестович говорит что только 90 тыс мясных наборов пройдут через учебку. Я Арестовича уже давно не смотрю, это Несмияну было не лень, поэтому ссылаюсь на Несмияна.
Генерал свриуменьшает эту цифру до 60 тыс .
Дорогие подписчики и гости канала! Руководство военного блока докладывает президенту России Владимиру Путину итоги первых шести дней мобилизации. Несмотря на многочисленные проблемы, по мнению руководства министерства обороны, мобилизация идёт успешно. Более ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ из свежепризванных сразу направляются на оккупированные территории, либо уже прибывают туда. Ни о какой подготовке для этих людей не идёт и речи. Всего, из пятисот тысяч человек которых планируется призвать в рамках мобилизации до Нового года, подготовку в течении трёх месяцев будут проходить не более шестидесяти тысяч человек, то есть немногим более 10%. Вся информация от министерства обороны РФ на широкую аудиторию, отличная от доклада президенту, это однозначно ЛОЖЬ. Именно Путин, обьявляя мобилизацию, потребовал от министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ моментальный эффект. Никакого обучения и военной подготовки для всех мобилизованных не планировалось изначально. И Путин, и руководство военного блока прекрасно понимают, что перебрасывая необученных и неподготовленных, а во многих случаях и слабо экипированных людей на фронт, обрекают их на смерть. Среди прочего Путин требует срочно усилить за счёт мобилизованных группировку в Херсонской области на правом берегу Днепра, что вызвало практически открытый протест в руководстве Генерального штаба, где докладчики несколько раз в общении с Путиным сказали, что это практически невыполнимая и бессмысленная задача, но президент пока настаивает на своем. Путин действительно уверен, что за счёт количества, пусть даже необученных и слабо вооруженых “мобиков” можно добиться перехвата стратегической инициативы и оккупировать территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в их аминистративных границах, и даже развивать наступление на Харьков и Николаев, с перспективой захвата Одесской области. Колличество трупов российских солдат, в данных планах Путина, роли не играет. Путин лично при обсуждении плана мобилизации миллиона человек до марта следующего года, с возможностью увеличения до двух миллионов и более, назвал от трехсот до пятисот тысяч человек допустимыми потерями. https://t.me/generalsvr/1097
Но поскольку фронт уже сыпется, вероятно обе эти цифры окажутся сильно завышенными.
Як пішли умовних 400К додому протягом 6міс., так і нових 400К прийшло на їх місце, одягли їхні куртки/бушлати, взяли їхні автомати.... сіли на їхні САУшки Ну хіба трусів треба буде декілька своїх взяти з дому і шкарпеток - і все)))
а вміння та досвід??? хто буде змінювати людей зі вмінням і досвідом на "нульових"? що буде в той час, поки нові чогось навчаться? і який після цього результат буде? ви на заводі теж би всіх відправляли геть і набирали нових би кожних півроку? багато б ваш завод напрацював би. звісно, когось таки б замінювали, з різних причин, але б це були б поодинокі випадки, а не масово. як воно власне і працює. така зміна через кожні пару-тройку місяців-півроку призведе до того що і солдатами толковими не буде ніхто і цивільні навички підуть по ... . і наслідки всього цього, я сподіваюся, очевидні.
Ну, тут дві речі хочеться сказати: 1. Наївно думаєте, що отих "старих" всіх робочих на заводі вчили тривалий час практики, а не провели 2 співбесіди і 2 дня практики (а не місяць-два) 2. То ще раз - по якому принципу/правилах - одних висмикнули з цивільного життя і тримають на "невизначений термін", а других - "висмикувати" не можна, бо посиплеться економіка і бла-бла-бла?