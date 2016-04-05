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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2388238923902391
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:44

  vitaliian написав:https://t.me/yigal_levin/32744
https://t.me/astrapress/13397
https://t.me/informnapalm/13088

Я когда смотрю на Чмобиков в разных видео и складывается ощущение,что мобилизовали куда больше 200 тысяч, и продолжают выписывать повестки. Понимаю, что зсу прорчдили регулярную армию хорошо и срочно нужно затыкать дыры. Есть надежда на то, что обучение они проходить не будут. Так же опять появилось несколько видео с эшелонами гаубиц, танков и прочего хлама двигающегося с востока рашки (это наверное то, что переводили а порядок с консервации 89хьгодоа,)

ПС
По поводу джавелинов таки да. Давно не видно было их работы, про стингеры промолчу тех я тоже не видел. Обычно приземляли летающие аппараты иглами
hume
 
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