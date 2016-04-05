Я когда смотрю на Чмобиков в разных видео и складывается ощущение,что мобилизовали куда больше 200 тысяч, и продолжают выписывать повестки. Понимаю, что зсу прорчдили регулярную армию хорошо и срочно нужно затыкать дыры. Есть надежда на то, что обучение они проходить не будут. Так же опять появилось несколько видео с эшелонами гаубиц, танков и прочего хлама двигающегося с востока рашки (это наверное то, что переводили а порядок с консервации 89хьгодоа,)
ПС По поводу джавелинов таки да. Давно не видно было их работы, про стингеры промолчу тех я тоже не видел. Обычно приземляли летающие аппараты иглами