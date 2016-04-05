Додано: Чет 06 жов, 2022 00:10

Успіх написав: wild.tomcat написав: Успіх написав: То де тут про "нові ресурси"?



Як пішли умовних 400К додому протягом 6міс., так і нових 400К прийшло на їх місце, одягли їхні куртки/бушлати, взяли їхні автомати.... сіли на їхні САУшки

Ну хіба трусів треба буде декілька своїх взяти з дому і шкарпеток - і все))) То де тут про "нові ресурси"?Як пішли умовних 400К додому протягом 6міс., так і нових 400К прийшло на їх місце, одягли їхні куртки/бушлати, взяли їхні автомати.... сіли на їхні САУшкиНу хіба трусів треба буде декілька своїх взяти з дому і шкарпеток - і все)))



а вміння та досвід??? хто буде змінювати людей зі вмінням і досвідом на "нульових"? що буде в той час, поки нові чогось навчаться? і який після цього результат буде? ви на заводі теж би всіх відправляли геть і набирали нових би кожних півроку? багато б ваш завод напрацював би. звісно, когось таки б замінювали, з різних причин, але б це були б поодинокі випадки, а не масово. як воно власне і працює.

така зміна через кожні пару-тройку місяців-півроку призведе до того що і солдатами толковими не буде ніхто і цивільні навички підуть по ... . і наслідки всього цього, я сподіваюся, очевидні. а вміння та досвід??? хто буде змінювати людей зі вмінням і досвідом на "нульових"? що буде в той час, поки нові чогось навчаться? і який після цього результат буде? ви на заводі теж би всіх відправляли геть і набирали нових би кожних півроку? багато б ваш завод напрацював би. звісно, когось таки б замінювали, з різних причин, але б це були б поодинокі випадки, а не масово. як воно власне і працює.така зміна через кожні пару-тройку місяців-півроку призведе до того що і солдатами толковими не буде ніхто і цивільні навички підуть по ... . і наслідки всього цього, я сподіваюся, очевидні.

Ну, тут дві речі хочеться сказати:

1. Наївно думаєте, що отих "старих" всіх робочих на заводі вчили тривалий час практики, а не провели 2 співбесіди і 2 дня практики (а не місяць-два)

2. То ще раз - по якому принципу/правилах - одних висмикнули з цивільного життя і тримають на "невизначений термін", а других - "висмикувати" не можна, бо посиплеться економіка і бла-бла-бла? Ну, тут дві речі хочеться сказати:1. Наївно думаєте, що отих "старих" всіх робочих на заводі вчили тривалий час практики, а не провели 2 співбесіди і 2 дня практики(а не місяць-два)2. То ще раз - по якому принципу/правилах - одних висмикнули з цивільного життя і тримають на "невизначений термін", а других - "висмикувати" не можна, бо посиплеться економіка і бла-бла-бла?

1. скільки їх би перед тим не вчили, наразі значення вже немає, на даний момент вони вже досвідом, бо вже якийсь час працюють та пройшлися (а може і ні) по всіляких граблях, і в порівняні з "нульовими" вони просто гуру і боги, чи майже так2. ну так вже є. життя воно таке є, хтось по одному, хтось по другому. хтось сео, а хтось дуже далеко не сео, хтось депутат, а хтось ні і т.д. і питання не в тому, що "одних висмикнули з цивільного життя і тримають на "невизначений термін", а других - "висмикувати" не можна", а в масовості процесу, яку (масовість) власне ви пропонуєте. таки когось і з "других" теж візьмуть, але вже не в такій кількості. і мова в першу чергу навіть не про економіку, хоча куди без неї. мова про потребу. взяли рівно стільки, скільки необхідно.